Logodnă mare în lumea mondenă! Fanii cuplului au așteptat cu sufletul la gură momentul acesta

Diva pop Jennifer Lopez a anunţat vineri seara că s-a logodit cu actorul Ben Affleck, cu care a reluat legătura la începutul anului 2021, la aproape două decenii după ce cuplul a rupt planurile de nuntă, urmând drumuri personale separate, informează EFE.Pe contul său de Twitter, cântăreaţa de origine portoricană a spus că are o "poveste foarte interesantă şi specială de împărtăşit" şi a menţionat că o va dezvălui pe site-ul său personal "On the JLO", deşi a oferit un mare indiciu prin postarea unui "emoji" cu un inel în dreptul numelui său.Potrivit revistei People, mesajul adresat abonaţilor a inclus un videoclip în care cântăreaţa admiră un inel de logodnă cu diamant verde.Lopez şi Affleck au început să se vadă din nou anul trecut, după ce interpreta hit-ului 'Jenny from the Block' a pus capăt logodnei sale cu fostul star al echipei Yankees Alex Rodriguez, iar starul din 'Gone Girl' a pus capăt relaţiei cu actriţa spaniolă Ana de Armas.De atunci, cuplul, poreclit "Bennifer", a fost văzut pe covoare roşii şi la ieşiri publice în întreaga lume, singur sau însoţit de copiii lor respectivi: Lopez are doi cu fostul ei soţ, cântăreţul Marc Anthony; Affleck - trei cu fosta lui soţie, interpreta Jennifer Garner.