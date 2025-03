Marcel Boloș anunță ce s-a decis la Bruxelles: "Salarizarea unică se amână în România"

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş, a declarat marţi că intrarea în vigoare a legii salarizării unice este posibilă doar atunci când deficitul bugetar al României este sub 5% din PIB, astfel că discuţiile purtate cu Comisia au fost ca această reformă să se desprindă de următoarea cerere de plată din PNRR, pe care o au de depus şi să o facă atunci când finanţele României se mai aşează.







El a precizat că legea poate fi adoptată anul viitor, în ultima cerere de plată din PNRR, însă intrarea ei în vigoare nu se poate realiza tot atunci, pentru că dăm peste cap ceea ce înseamnă macrostabilitatea financiară a României.







”Din cele 28,3 miliarde de euro pe care le avem alocate ca buget pentru Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) avem absorbite până în momentul de faţă 9,2 miliarde euro. Deci ar urma, ca într-o perioadă scurtă de timp, de un an şi jumătate, să aducem în ţară aproximativ 20 de miliarde de euro, în condiţiile în care 449 de jaloane şi ţinte mai sunt încă de implementat şi o parte a reformelor destul de grele şi dure pentru ceea ce înseamnă impactul asupra bugetului şi asupra societăţii, care trebuie duse la bun sfârşit”, a spus Marcel Boloş, în emisiunea România Politică de la Prima News.







Legea salarizării unice se aplică numai când deficitul ajunge la 5% din PIB







Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a precizat , despre legea salarizării, că are câteva condiţii pe care le regăsim şi în planul fiscal pe care România îl are aprobat şi intrarea ei în vigoare este posibilă atunci când deficitul bugetar al României este sub 5% din PIB.







”Anul acesta nu putem discuta de intrarea în vigoare a acestei legi, cum nu putem discuta de un impact bugetar consistent, altul decât cel privind pensiile generale şi speciale”, a spus Boloş, arătând că ar da peste cap finanţele României şi ar afecta serios sustenabilitatea finanţelor României, întrucât avem un impact bugetar estimat de 35 de miliarde de lei, care ar uma să vină aşa imediat după cel cu pensiile.







”Să ne amintim că acolo am avut alte 33 de miliarde de lei impact bugetar anual. Asta înseamnă că dăm peste cap ceea ce înseamnă macrostabilitatea financiară a României iar în acest context, discuţiile purtate cu Comisia au fost ca această reformă să se desprindă de următoarea cerere de plată pe care o avem de depus şi să o facem atunci când finanţele României se mai aşează”, a completat Marcel Boloş.







Ministrul a menţionat că mutarea a fost discutată cu Comisia Europeană astfel încât în ultima cerere de plată pe care o vor depune anul viitor undeva în lunile iunie-iulie să avem cuprinsă această reformă.







Boloş a precizat că adoptarea legii salarizării unitare poate să aibă loc şi anul viitor, la ultima cerere de plată pe PNRR, dar nu ar fi recomandabil acum ca o o asemenea lege să intre în vigoare.