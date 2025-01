Mercenarii lui Potra s-au predat! Rebelii au preluat control celui mai mare oraș din Congo

Mercenarii lui Horațiu Potra, contractori privați ai Guvernului din Republica Democrată Congo, s-au predat în fața autorităților din Rwanda. Rebelii din Congo au capturat Goma, cel mai mare oraș și capitala provinciei Kivu de Nord.







În ultimele zile, informațiile arătau că mercenarii români, ar fi încercat să mențină frontul pe aeroportul din Goma, dar în cele din urmă au fost nevoiți să se predea.







În imagini se poate vedea cum mercenari românia, dar și de alte naționalități, își predau armamentul către forțele de securitate din Rwanda.







Rebelii din Republica Democrată Congo (RDC) anunță că au ocupat orașul cheie Goma. Anterior, 13 militari care serveau forțele de menținere a păcii în RDC au fost uciși în confruntări, au transmis cei de la ONU.







Rebelii congolezi spun că au „cucerit” orașul cheie Goma din Republica Democratică Congo (RDC), potrivit Sky News. Liderul unei alianțe rebele care include grupul M23 a anunțat că forțele guvernamentale au primit un răgaz pentru a preda armele.







Republica Democratică Congo (RDC) a rupt legăturile diplomatice cu Rwanda, acuzând-o că a alimentat rebeliunea. Cel puțin 13 militari din forțele de menținere a păcii în RDC au fost uciși în confruntări cu rebelii M23, au declarat oficialii ONU.







MAE nu poate lua legătura cu românii

Ministerul Român de Externe arată că face demersuri pe lângă autoritățile din Republica Democrată Congo și Rwanda pentru a încerca să-i aducă în țară pe mercenarii lui Horațiu Potra. Aceștia sunt sub contract cu Guvernul din Republica Democrată Congo, dar evacuarea este una extrem de dificilă din cauza avansului rebelilor.







”Privind activitatea Celulei de criza interinstituțională pentru gestionarea situatiei din regiunea Nord-Kivu a Republicii Democratice Congo.







Ministerul Afacerilor Externe a convocat Celula de criza interinstituțională pentru gestionarea crizei încă de la începutul deteriorarii situației de conflict din regiune Nord-Kivu a Republicii Democratice Congo, unde sunt prezenti cetateni romani, angajati privati ai guvernului RDC intr-o misiune de antrenament a armatei.







Ca urmare a evolutiilor dinamice ale conflictului din regiunea Nord-Kivu a RD Congo, pe fondul reluarii active a avansului unei grupări înarmate locale, deteriorarea acuta a situatiei de securitate a blocat grupul de cetățeni români care activau in zona, în baza unui contract privat, in special in orasul Goma.







MAE face demersuri pe lângă statele din regiune

Celula de criză interinstituțională continuă să întreprindă toate demersurile pe langa state din regiune si la nivelul ONU, MAE fiind in contact cu guvernele RDC, Rwanda, parteneri internaționali precum si cu structurile MONUSCO.







Celula de criza interinstitutionala continua sa întreprindă demersuri imediate pentru a se asigura ca cetatenii romani sunt in afara pericolului, cât si pentru evacuarea acestora in siguranță.







Criza din estul RDC este deosebit grava avand implicații militare, umanitare si diplomatice, existând un numar foarte mare de refugiati civili in miscare ca urmare a conflictului dintre grupările înarmate si armata RD Congo. La acest moment, majoritatea cetatenilor romani este retrasa in baza MONUSCO din Goma.







MAE solicita tuturor partilor implicate sa respecte si protejeze drepturile civililor, si sa permita evacuarea cetatenilor straini in siguranta, conform stiripesurse.ro