În premieră în România, un basist virtuoz, în concert pe scena Teatrului ”Căluțul de mare”

La mijlocul lunii viitoare, sâmbătă, 15 februarie 2025, de la ora 19.00, în premieră în România, pe scena Teatrului pentru Copii și Tineret „Căluțul de Mare” va urca senegalezul Alune Wade.Basist virtuoz, compozitor și vocalist, senegalezul Alune Wade a fost adus pe scena de jazz de Joe Zawinul, cu al său Zawinul Syndicate, și este protejat al lui Marcus Miller, care l-a invitat să contribuie la albumul său Afrodeesia. Pe lângă stilul său distinctiv și vibrant la bas electric, vocea lui spune povești cu emoție profundă și o tonalitate emoționantă, la fel ca grioții, barzii din Africa de Vest.Alune este un amestec de culturi muzicale, iar asta transpare din toate concertele sale. Inspirat de metropolele pline de viață Paris, New York și Dakar, el întruchipează cu adevărat muzica cosmopolită. În concertele sale din România din februarie, veți călători între Africa de Vest, Africa de Nord și Africa de Est, și veți fi scăldați în ritmuri arabo-andaluze, cântece berbere, sufi, afrobeat, rap, și în sunete de instrumente tradiționale precum oud, sabar și zokra. Toate amestecate cu ritmuri de jazz sofisticate, care vă vor da imbold să treceți la dans. Mai adăugați noile piese în premieră, de pe albumul cel nou al lui Alune, New African Orleans, care conectează toate aceste ritmuri africane cu jazz-ul originar american. Concertul va fi un regal!Născut în 1978 la Dakar, Senegal, Alune Wade a fost expus muzicii clasice prin tatăl său, care era dirijor de orchestră simfonică. La 13 ani, a început să cânte la bas în trupe locale din Dakar. Trei ani mai târziu, a audiat pentru trupa lui Ismaël Lô, unul dintre cei mai respectați muzicieni de pe continentul african, și a rămas în ea timp de opt ani. Joe Zawinul și-a descoperit talentele și l-a făcut celebru în întreaga lume invitându-l pe Wade să facă parte din legendarul Zawinul Syndicate.Alune a adunat o listă de colaborări demnă de un Who’s Who al lumilor muzicii de jazz și world fusion (Bobby McFerrin, Youssou N’Dour, Bela Fleck, Harold Lopez-Nusso, Gregory Porter, Marcus Miller, Joe Zawinul, Fatoumata Diawara, Salif Keita, Deep Forest, Cheick Tidiane Seck, Oumou Sangaré, Paco Sery, ca să numim doar câțiva).Biletele se achiziționează de pe EventBOOK și EvenTIM.