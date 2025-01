Primăria Mihail Kogălniceanu reabilitează 30 de blocuri din localitate. „Lucrurile bune vor veni de la sine”

Comuna Mihail Kogălniceanu beneficiază în continuare de proiecte avantajoase care pot face viaţa mai bună pentru cetăţenii din localitate. Primarul Ancuţa Belu a explicat în exclusivitate pentru Cuget Liber că unele proiecte sunt finalizate, altele sunt în implementare şi sunt aproape de a fi finalizate.Totodată, Ancuţa Belu a declarat că programul de asfaltare este încheiat şi că în această perioadă se lucrează intens la renovarea şcolii şi la reabilitarea unor blocuri.„În această perioadă la noi în comună se repetă programul de proiecte. Nu avem impedimente. Proiectul de asfaltare este terminat. Mai avem de rezolvat eficientizarea energetică la şcoală şi la unele blocuri din localitate. La şcoală am terminat corpul C1. Eu sper ca în două săptămâni să mutăm copiii pentru a-şi putea desfăşura activitatea în cele mai bune condiţii. Acestea nu sunt singurele proiecte. Urmează să semnăm un proiect pentru construirea unui parc fotovoltaic care ne va fi de mare folos. Apoi, mai avem un proiect important prin implementarea unei platforme de gunoi”, a declarat Ancuţa Belu.Primarul din Mihail Kogălniceanu a mai explicat că urmează reabilitarea grădiniţei din localitate. În acelaşi timp, Ancuţa Belu aşteaptă cu nerăbdare să vadă care va fi bugetul primit de la Guvernul României pentru a afla câte din proiectele implementate pot fi finalizate într-un timp cât mai scurt.„Mai avem depus la Programul Operaţional Regional un proiect pentru eficientizarea grădiniţei din localitate. El se află în acest moment în faza de analiză. Avem multe planuri dar trebuie să vedem cum vor decurge lucrurile. Eu îmi doresc ca acest an să nu fie aşa cum s-a preconizat acum ceva timp. Aşteptăm bugetul să vedem cât de tare ne afectează. La început s-a spus că nu vom mai primi destul de mulţi bani încât să finalizăm proiectele. Dar, până nu vedem, nu avem de unde să ştim. Vă daţi seama că noi la Mihail Kogălniceanu am demonstrat că se poate. Avem 30 de blocuri în reabilitare şi acest lucru nu înseamnă puţin. 13 dintre ele sunt aproape finalizate. Procentele de finalizare la aceste 13 blocuri sunt între 60 şi 95 la sută. Am mai avut nevoie de mici modificări la proiecte şi de aceea am întârziat o perioadă. Însă, eu vreau să cred că vom închide lucrările până în luna octombrie a acestui an. Veţi vedea că ne ţinem de treabă”, a mai spus Ancuţa Belu.Ea a mai adăugat că, din punctul său de vedere, mandatul trecut a fost cel mai bun de când administrează localitatea Mihail Kogălniceanu.„Eu mă aflu acum la cel de-al patrulea mandat dar ce pot să vă spun este că cel mai bun mandat pe care eu îl consider a fost cel de anul trecut, al treilea. Licitaţiile proiectelor şi implementarea lor au mers ca pe roate. În acel mandat am reuşit să implementăm cele mai multe proiecte şi în acest caz este normal să fiu mulţumită. Dintre proiectele implementate în mandatul trecut unele s-au finalizat, altele nu. Dar cele care nu sunt finalizate, cu siguranţă le vom finaliza în acest mandat. Eu sunt încrezătoare că lucrurile bune vor veni de la sine pentru comuna Mihail Kogălniceanu”, a concluzionat Ancuţa Belu.