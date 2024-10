Blocurile din comuna Mihail Kogălniceanu vor fi anvelopate. „Este proiectul meu de suflet”

Comuna Mihail Kogălniceanu beneficiază de mai multe proiecte care ajută la dezvoltarea acesteia. Primarul localităţii, Ancuţa Belu, a declarat pentru Cuget Liber că are mai multe proiecte de finalizat şi speră că le va duce la bun sfârşit pe toate. Totuşi, Ancuţa Belu ne-a dezvăluit că unul dintre aceste proiecte este proiectul său de suflet.„Proiectele din Mihail Kogălniceanu continuă. Proiectul meu de suflet este anveloparea blocurilor. Consider că la acest moment am finanţarea cea mai mare prin PNRR la anvelopare blocuri. Comuna Mihail Kogălniceanu va fi schimbată total şi tocmai de aceea am fost prezentă la depunerea candidaturilor pentru alegerile parlamentare, pentru că am nevoie de continuitate şi de susţinerea parlamentarilor noştri. Acesta va fi şi mesajul meu pentru locuitorii din Mihail Kogălniceanu, mai exact, continuarea proiectelor noastre depinde strict de rezultatele PNL-ului la alegerile parlamentare. Continuăm proiectul de asfaltare care se află în ultima fază, cea de-a treia etapă. Este un proiect guvernamental, prin Anghel Saligny. Pot să spun că drumurile comunale vor fi asfaltate în proporţie de 90 la sută şi vor rămâne doar unele alei sau legături pe care le voi rezolva în viitorul apropiat”, a declarat pentru Cuget Liber Ancuţa Belu.De asemenea, ea a mai pus accent pe sănătate şi învăţământ. În prezent se renovează complet liceul din comună dar se va extinde şi o grădiniţă din localitate.„Am început etapizat. Am pus accent pe sănătate şi pe învăţământ. Continui cu învăţământul pentru că avem multe unităţi atât în comună cât şi în satele aparţinătoare. Avem eficientizarea energetică a liceului din Mihail Kogălniceanu. Am terminat deja corpul C1. Am achiziţionat mobilier nou. Eu îmi iubesc cetăţenii şi nu am fost niciodată o vânătoare de funcţii. Am vrut bdoar să muncesc şi să arăt că se poate face treabă chiar şi cu o femeie în funcţia de primar. Momentan îmi doresc să termin proiectele pe care le-am început. Aici mă refer şi la un bloc de locuinţe ANL, la asfaltare, la anvelopare şi la corpurile liceului. Am mai depus un proiect pentru extinderea unei grădiniţe, modernizarea şi eficientizarea acesteia. Nu ştiu dacă voi mai accesa alte proiecte pentru că vreau să le închei pe cele pe care le am pentru că şi bugetul este unul limitat”, a mai spus Ancuţa Belu.În altă ordine de idei, Ancuţa Belu a reacţionat după vizita Elenei Lasconi, candidat la prezidențiale din partea USR, la Mihail Kogălniceanu şi a vrut să clarifice că mesajul transmis de aceasta în legătură cu dezvoltarea localităţii a fost unul eronat.„Viaţa s-a schimbat în Mihail Kogălniceanu de când există baza NATO, în sensul în care s-au creat multe locuri de muncă. Noi trebuie să ţinem pasul şi să dezvoltăm localitatea în aceeaşi măsură în care baza creşte iar investiţiile de acolo continuă să existe. Nu am spus niciodată că nu a fost importantă construirea acestei baze. Dar vreau să specific faptul că dezvoltarea localităţii a fost făcută strict de colectivul primăriei, împreună cu mine. Este posibil ca oamenii să se fi intimidat. Este normal atunci când vezi o doamnă care este prezentă tot timpul la televizor. Video-ul pe care l-a făcut doamna Lasconi a fost editat şi cu siguranţă din acest motiv s-a creat confuzia cum că americanii ar avea vreun rol în dezvoltarea localităţii Mihail Kogălniceanu”, a concluzionat Ancuţa Belu.