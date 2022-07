Mihai Bobonete, la psiholog: „Am o ușoară teamă că povestea mea se va sfârși mai devreme de final”

Actorul Mihai Bobonete, cunoscut pentru ”Las Fierbinți”, a recunoscut că are mai multe frici, drept urmare merge la psiholog pentru a le depăși.



„Mi-e frică de singurătate și nu pot dormi în întuneric, mi-e frică de trădare, dar și de minciună, mi-e frică de prostie sau de mintea odihnită, mi-e frică de mine cel ce am fost și am o ușoară teamă că povestea mea se va sfârși mai devreme de final. Dar pentru toate astea există Laura sau cea care deține cheile tuturor ușilor încuiate din mintea mea.







Fac terapie de ceva vreme și este un lucru la fel de important ca sportul sau ca alimentația în viața unui om. Mă ajută enorm terapia și sunt momente în care, fără sfaturile terapeutului, nu aș putea singur să găsesc calea așa de ușor”, a declarat Mihai Bobonete.

Deși descrețește frunțile a milioane de români, actorul de comedie Mihai Bobonete se luptă cu mai multe „himere” din viața sa, potrvit Realitatea.net