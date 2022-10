Mihai Trăistariu a primit un cadou inedit! Artistului i s-a oferit un loc de veci în Piatra Neamț

Artistul a povestit în cadrul unei emisiuni televizate că a primit locul de veci din Piatra Neamț chiar din partea primarului, Mihai Treistariu fiind cetățean de onoare. El a mai primit și gratuitate la mijloacele de transport în comun și un teren de 500 de metri la margine orașului.







„Eu sunt cetățean de onoare al orașulu, iar primarul mi-a dat un loc de veci în Piatra Neamț, dacă am nevoie vreodată, și o să fie nevoie, deși eu am declarat că mă criogenez. Am primit gratuitate și la mijloacele de transport și un teren la marginea oralșului, de 500 de metri”, a declarat cântărețul

Cunoscutul cântăreț Mihai Treistariu a rămas surprins atunci când a aflat că a primit cadou un loc de veci. Acesta a povestit cine și de ce a făcut acest gest, potrivit RomâniaTV