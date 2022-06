NEVERSEA premiază excelența în educație: “Student de 10”

Organizatorii celui mai mare festival de pe o plajă din Europa, Neversea, răsplătesc studenții de 10 ai României cu intrare gratuită în cele 4 zile de festival. Astfel, studenții care termină cu 10 sesiunea din această vară vor avea ocazia să-i vadă pe cei mai îndrăgiți artiști ai momentului și să se bucure de experiențe de neuitat la malul mării.Aflată la prima ediție, “STUDENT DE 10” este o campanie de promovare și de susținere a performanței în educație care continuă proiectul “BAC de 10” inițiat de UNTOLD în 2015. “BAC de 10” este cunoscută drept cea mai longevivă și de succes campanie de susținere a tinerilor care excelează la învățat. În toți acești ani, Neversea a premiat cu intrare gratuită la festival și amintiri unice peste 1.000 de absolvenți de liceu de nota 10, în cadrul campaniei “BAC DE 10”, iar acum vor să conducă demersul mai departe către studenți.Inițiatorii campaniei cred că tinerii studenți trebuie răsplătiți, iar efortul celor care au reușit să exceleze în educație trebuie susținut. Așa că toți studenții de la universitățile de stat din România care termină sesiunea de vară cu notă maximă, primesc abonament gratuit la Neversea.În plus, toți studenții care au promovat toate examenele din sesiunea de vară, vor putea achiziționa abonamentul Neversea la un preț special de 80 euro + Taxe. Absolvenții care doresc să fie răsplătiți pentru performanță lor, în cadrul campaniei, o pot face accesând link-ul http://neversea.com/studentde10 . Acolo vor putea completa formularul care îi va înscrie în campanie.Studenții de 10 își vor putea ridică brățară de access, în baza unei dovezi, din zona de Acreditări a Neversea. Campania “STUDENT DE 10” se desfășoară cu sprijinul Kaufland România.EDY CHEREJI, director de comunicare UNTOLD UNIVERSE: “După succesul campaniei “BAC DE 10”, de această dată premiem performanță în educație și la nivel universitar. Toți studenții de la universitățile de stat din România care termină cu 10 în sesiunea din această vară vor fi răsplătiți cu acces gratuit la festivalul Neversea. Și pentru că vrem să ii incurajăm pe toti studenții care încă sunt, sau au avut sesiune în această vară, integraliștii vor primi și ei o reducere la abonamentul Neversea. ”ESTERA ANGHELESCU, Recruiting & Employer Branding Director, Kaufland România: “Susținerea campaniei “STUDENT DE 10” a reprezentat un pas firesc pentru Kaufland România, venind în completarea unei inițiative de tradiție, “BAC DE 10”, care recompensează rezultatele deosebite ale liceenilor. De data aceasta, ne-am dorit să susținem nu doar reușitele academice excepționale, ci și eforturile, seriozitatea și implicarea studenților care promovează toate examenele, aceștia beneficiind de un discount consistent pentru a se bucura de experiența Neversea. În plus, sprijinim tinerii care își doresc să facă un prim pas spre o carieră de succes cu un pachet atractiv de programe și joburi dedicate tinerilor, toate acestea fiind accesibile printr-un proces rapid de aplicare online, pe cariere.kaufland.ro. Și pentru că știm cât de important este un program flexibil pentru studenții care aleg să urmeze un internship sau care își doresc să se angajeze, aceștia au inclusiv opțiunea de a opta pentru un job part-time, care le permite să dedice timp studiilor sau pasiunilor lor.”Neversea este cel mai mare festival de muzică din Europa organizat pe o plajă. Aflat la cea de-a patra ediție, Neversea 2022 aduce la Constanța, între 7 și 10 iulie, peste 150 de artiști români și internaționali. Pe scenele festivalului Neversea 2022 vor urca artiști precum: Black Eyed Peas, Dimitri Vegas & Like Mike, TYGA, Alan Walker, Don Diablo, Alesso, Steve Aoki, Timmy Trumpet, Ummet Ozcan, Tujamo, Claptone, Nicky Romero, Nervo, Quintino, Parov Stelar și mulți alții. Detalii pe neversea.com