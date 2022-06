Farul l-a cedat pe Bradley de Nooijer la CSKA Sofia, dar s-a întărit cu David Kiki

Conducerile cluburilor FCV Farul Constanţa şi CSKA Sofia au ajuns la un acord privind transferul fundaşului stânga Bradley de Nooijer la formaţia din capitala Bulgariei.Fotbalistul olandez a evoluat pentru gruparea de pe litoral în 148 de partide, în care a marcat un gol şi a oferit 14 pase decisive.„A fost o perioadă foarte bună în cariera mea, am progresat, am evoluat şi în cupele europene, dar a acum venit timpul să merg la altă echipă. Voi rămâne cu sufletul alături de Farul”, a declarat Bradley de Nooijer.Pentru a nu rămâne descoperiţi pe flancul stâng, conducătorii Farului s-au mişcat rapid şi şi-au asigurat serviciile unui alt apărător lateral. Astfel, David Enagnon Kiki s-a alăturat „marinarilor”, după ce a semnat un contract valabil pentru următorii doi ani.Născut la 25 noiembrie 1993, în Benin (Africa de Vest), David Kiki are 1,80 m, este titular în prima reprezentativă a ţării sale (peste 30 selecţii) şi a mai jucat în carieră în Franţa, pentru Stade Brestois şi Red Star, şi în prima ligă din Bulgaria, pentru Montana (2020/2021) şi Arda Kardzhali (2021/2022).XXXSuporterii Farului îşi vor putea urmări echipa şi în perioada următoare, mai exact la meciurile de pregătire pe care alb-albaştrii le vor disputa în cantonamentul de la Poiana Braşov.Partidele de verificare vor fi transmise în direct de Farul TV şi vor putea fi văzute de toţi cei care şi-au creat un cont de „Members” pe site-ul clubului.„Fii parte din «Farul 12», crează-ţi un cont pentru numai 29,99 lei / lună şi poţi vedea meciuri live, vei fi primul care va afla cele mai proaspete informaţii / interviuri speciale / reportaje din cadrul clubului favorit. În plus, beneficiezi de reduceri la abonamente, la magazinul clubului şi partenerii noştri, dar şi de alte surprize pe care te invităm să le descoperi!”, au transmis reprezentanţii clubului constănţean.În perioada de vară, Farul va susţine şase partide amicale, după următorul program: 29 iunie, ora 11.00: Farul - FC Braşov (Campo Verde); 29 iunie, ora 18.00: Farul - CS Mioveni (Campo Verde); 2 iulie, ora 11: Farul - Chindia Târgovişte (Campo Verde); 2 iulie, ora 18.00: Farul - Csikszereda Miercurea Ciuc (Campo Verde); 6 iulie (ora şi locaţia urmează să fie stabilite): Farul - Petrolul Ploieşti; 8 iulie, ora 19: Farul - CSA Steaua (ora 19.00).Foto: farulconstanta.com