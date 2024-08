O româncă a păcălit un pensionar spaniol și l-a lăsat fără aproape un milion de euro

Învinuita, care lucra ca escortă într-un club din regiune, l-ar fi escrocat cu 922.000 de euro pe profesorul pensionar, după ce l-ar fi făcut pe acesta să se îndrăgostească de ea.



Românca și-a cunoscut victima în 2015 la clubul în care lucra. După ce a aflat că bărbatul are o avere considerabilă, i-a făcut „ochi dulci”, oferindu-i „relații intime preferențiale”.





L-a mințit pe profesorul pensionar că are o tumoare pe creier





Femeia a născocit o serie de minciuni pentru a obține cât mai mulți bani. Printre înșelăciunile folosite, l-a făcut pe bărbat să creadă că are nevoie de sume mari pentru operații, tratamente de chimioterapie și alte situații familiale extreme „care necesitau intervenție financiară pentru a fi rezolvate și, mai ales, pentru a fi vindecate”.



Printre situațiile „inventate”, aceasta i-a spus că a trebuit să fie supusă unei intervenții chirurgicale pentru a elimina uterul și ovarele, dar și că are o tumoare pe creier și are nevoie de bani pentru tratamente de chimioterapie și radioterapie. Astfel, în perioada 2015-2017, ea a primit diferite sume de bani și bunuri, în valoare totală estimată de 922.000 de euro. Când resursele bărbatului au fost epuizate, a rupt orice contact cu acesta și a dispărut fără urmă.



În ianuarie 2021, Tribunalul Provincial din Cantabria a condamnat-o la 6 ani de închisoare și o amendă de 4.320 de euro. “Știa perfect că nu-l înșel și că trebuie să mă plătească pentru a fi cu mine. Banii erau pentru mine”.



În plus, s-a dispus să despăgubească victima cu suma fraudată. Sentința a fost ratificată de Curtea Superioară de Justiție și, ulterior, de Curtea Supremă.





Femeia nu a fost localizată la adresa pe care o indicase și toate încercărilor autorităților de a o găsi au fost în zadar. „Surse consultate de agenția Europa Press indică faptul că românca ar putea lucra acum în cluburi similare dintr-o altă țară europeană”. Având în vedere imposibilitatea de a găsi femeia pe teritoriul național, acuzarea, reprezentată de avocatul Mario García-Oliva, a solicitat, anul acesta, emiterea unui ordin european de arestare și predare, care a fost aprobat de Tribunalul Provincial. Parchetul a susținut favorabil această măsură, având în vedere „riscul mare de fugă și gravitatea infracțiunii”.





„Suma nu corespunde unei simple relații de servicii sexuale“





Cazul a generat o mare îngrijorare în rândul locuitorilor din regiune, mai ales din cauza amplorii înșelătoriei și a modului fără scrupule în care acuzata și-a manipulat victima. În prezent, autoritățile europene colaborează la căutarea fugarei. Până în ziua de azi, profesorul pensionar, care și-a predat bunurile încrezându-se în vorbele escroacei, nu a recuperat nici un euro din banii aruncați pe apa sâmbetei.



În rezoluția judecătorească se subliniază că suma fraudată, „307.333 de euro anual, mai mult de 842 pe zi”, este „excesivă și nu corespunde unei simple relații de servicii sexuale“, așa cum susținuse apărarea.





