Un lider populist către mulțimea de susținători adunată în piață:- Am hotărât ca de acum încolo să muncim doar și numai miercurea!Adunarea, impresionată, aplaudă în delir. Se ridică unul din mulțime, se scarpină, tușește:- În fiecare miercuri?- Cum se cheamă când ai mai multe soții?- Poligamie.- Dar două?- Bigamie.- Și dacă ai o singură soție, ce e?- Monotonie...Pietonul lovit către şofer:- Ce-i cu dumneata? Eşti orb?- Cum adică orb? Nu vezi că te-am nimerit?După operație, doctorul îi spune pacientului:- Îmi voi trimite asistenta la dumneavoastră diseară.La care pacientul:- Vă rog să o trimiteți mâine seară, încă nu mă simt destul de puternic astăzi.Bulă la recrutare. Medicul:- Citește cu voce tare ce scrie acolo, pe tablă!- Care tablă, nu văd nicio tablă!?- Foarte bine, nici nu e vreo tablă acolo...Apt, următorul!Ieri seară, mă aflam la bar, când am primit un apel de la soția mea:- Cina este gata! strigă ea. Dacă nu ajungi acasă în 20 de minute, să știi că o voi arunca la câine!- Nu fi absurdă, îi răspund. Ce vină are el?- Iubito, în seara asta cinăm afară.- Ți-ai găsit de lucru?- Nu, am pierdut casa la poker.