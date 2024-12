Revelion la malul Mării Negre. Mii de turiști au făcut rezervări

Marea Neagră atrage turiștii în fiecare anotimp. Astfel că mii de turiști au rezervat cazări să petreacă noaptea dintre ani pe litoral. Hotelierii spun că au oferte de cazare pentru toate buzunarele și sunt anunțate inclusiv petreceri în aer liber. Sunt turiști care preferă să petreacă Revelionul pe litoral, așa că și-au luat rudele și prietenii și au venit la mare.







„O nouă experiență. Le încercăm pe rând. Așa, un an la munte, un an la mare, am, am zis anul ăsta să venim la mare”, spune un turist.