Rihanna se întoarce la muzică după șase ani de pauză, cu piesa „Lift Me Up” de pe coloana sonoră a filmului „Black Panther"

După șase ani de pauză ca artistă solo, vedeta în vârstă de 34 de ani lansează vineri piesa „Lift Me Up”, care va apărea pe coloana sonoră a filmului „Black Panther: Wakanda Forever”. Cea mai recentă producţie Marvel va avea premiera peste două săptămâni în cinematografele din întreaga lume.



Ultima piesă solo a Rihannei, „Love on the Brain”, a fost lansată în 2016.



„Lift Me Up”, din care câteva note au fost dezvăluite pe reţelele de socializare, va fi lansată prin intermediul casei de discuri a artistei, Westbury Road.







Interpreta hiturilor „Umbrella” şi „Diamonds” va fi principala invitată a concertului din pauza Super Bowl, pe 12 februarie 2023, în Arizona – finala campionatului de fotbal american (NFL) fiind cel mai urmărit eveniment anual la televiziune din SUA.

