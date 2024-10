Tragediile acestei duminici. Vieți curmate mult prea devreme

Un adolescent de 15 ani a murit, duminică după amiază, după ce motocicleta pe care o conducea s-a izbit violent de un cap de pod, pe un drum judeţean dintr-un sat din judeţul Dolj. Poliţiştii au deschis dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, fiind dispusă efectuarea unei expertize medico-legale pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului, scrie News.ro. De asemenea, într-un alt accident o tânără în vârstă de 21 de ani a murit duminică, după ce mașina în care se afla a fost lovită de tren în comuna Teslui, din județul Dolj. Un bărbat de 25 de ani și o fetiță de 1 an și 2 luni au fost preluați de echipaje SMURD, scrie Mediafax.Accidentul a avut loc duminică după amiază, pe drumul judeţean 561 B, la intrarea în satul Zăval din judeţul Dolj.„La faţa locului s-au deplasat poliţiştii secţiei şi poliţiştii rutieri ai Poliţiei Oraşului Segarcea care au stabilit faptul că, un adolescent de 15 ani, din Comoşteni, în timp ce conducea o motocicletă pe DJ 561 B, la intrarea în satul Zăval, din direcţia Comoşteni, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, într-o curbă la stânga, ar fi pierdut controlul direcţiei, lovind un cap de pod. Din nefericire, în urma evenimentului rutier, adolescentul a decedat”; transmit oficialii Poliţiei judeţene Dolj.Verificările făcute de poliţişti arată că motocicleta nu este înmatriculată în circulaţie. În urna accidentului poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, fiind dispusă efectuarea unei expertize medico-legale pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.