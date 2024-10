Insistați, poate câștigați! Peste 8 milioane de euro report la Loto 6/49

Duminică, 27 octombrie 2024, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce tragerile loto de joi, 24 octombrie, Loteria Română a acordat 21.773 de câștiguri în valoare totală de peste 1,32 milioane de lei.Numerele câștigătoare de duminică, 27 octombrieLoto 6/49: 19, 18, 8, 40, 17, 32Noroc: 3 1 1 2 7 0 5Joker: 14, 42, 43, 22, 10 + 4Noroc Plus: 8 6 2 0 6 6Loto 5/40: 13, 34, 11, 16, 10, 39Super Noroc: 4 2 7 8 7 8La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 41,23 milioane de lei (peste 8,29 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 10,88 milioane de lei (peste 2,18 milioane de euro). La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,31 milioane de lei (peste 466.000 de euro), la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 238.000 de lei (peste 47.800 de euro), iar la categoria a III-a un report în valoare de peste 32.600 de lei. La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 11.300 de lei. La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 520.200 de lei (peste 104.500 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report în valoare de peste 27.200 de lei. La Super Noroc este în joc la categoria I un report în valoare de peste 20.900 de lei.