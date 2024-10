Farul-Craiova, în această seară de la ora 21:00. Gheorghe Hagi: "Trebuie să fim atenţi şi concentraţi"

Meciul dintre Farul şi Craiova va avea loc în această seară, cu începere de la ora 21:00, la Ovidiu.

FC Farul Constanţa se află pe locul 14 în Superliga, cu doar 13 puncte acumulate până în acest moment.Pentru formaţia lui Gheorghe Hagi urmează un meci extrem de important în această seară, pe teren propriu, cu Universitatea Craiova. Oltenii sunt pe locul al treilea cu 21 de puncte şi trag tare pentru a urca cât mai sus în clasament.„Suntem conştienţi că nu suntem într-un moment foarte bun, de aceea trebuie să fim mult mai conectaţi şi mai atenţi la tot ce facem, pentru că avem nevoie de victorii. Vin meciuri în care trebuie să câştigăm, dar nimic nu e simplu în fotbal şi sunt şi momente mai slabe. Am discutat cu băieţii, am făcut o treabă bună săptămâna aceasta şi trebuie să schimbăm lucrurile. Sunt puncte importante puse în joc, campionatul este lung, iar noi trebuie să fim mult mai eficienţi, mai pragmatici, mai atenţi. Întâlnim o echipă foarte talentată, foarte bună, cu un lot foarte bun, ştie fotbal. Trebuie să jucăm foarte bine, să-i desfacem, să pasăm şi să stăm bine şi defensiv, pentru că întâlnim o echipă foarte tehnică şi destul de verticală. Fiecare trebuie să dea ce are mai bun. Sper să ne revenim. Va fi un an foarte greu, trebuie să ştim să suferim şi vom vedea unde o să fim la final”, a declarat Gică Hagi.