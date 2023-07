Rezultatele Loto 6/49 din 27 iulie 2023. Iată numerele căștigătoare

Joi, 27 iulie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 23 iulie, Loteria Română a acordat peste 21.900 de câștiguri în valoare totală de peste 1,67 milioane de lei.Rezultatele Loto 6/49 din 27 iulie 2023Loto 6 din 49: 26, 24, 49, 1, 6, 22Loto 5 din 40: 35, 7, 29, 37, 6, 4Joker: 3, 32, 13, 22, 4 + 8Noroc Plus: 6 6 9 3 7 7Super Noroc: 1 2 5 1 1 8Noroc: 1 6 6 0 8 4 2Report de peste 4,18 milioane de lei la tragerea Loto 6/49 din 27 iulie 2023La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 4,18 milioane de lei (peste 848.500 de euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 6,94 milioane de lei (peste 1,40 milioane de euro).La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 8,82 milioane de lei (peste 1,78 milioane de euro).La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 126.200 de lei (peste 25.500 de euro).La Loto 5/40 este în joc la categoria I un report în valoare de peste 136.700 de lei (peste 27.600 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report în valoare de peste 68.300 de lei.La Super Noroc, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 4.100 de lei.