Un accident minor i-a schimbat viața! După ce a fost dusă la spital a aflat că suferă de o boală gravă

Un accident de mașină aparent banal i-a schimbat complet viața. O femeie de 34 de ani, nefumătoare, a fost diagnosticată cu cancer pulmonar, după ce medicii au descoperit întâmplător o tumoră pe plămâni în timpul investigațiilor.







După un accident de mașină în 2016, Yovanna Portillo, care avea atunci 34 de ani, a mers la urgențe din precauție. Medicii au diagnosticat-o cu o entorsă cervicală în urma coliziunii. Însă, una dintre analizele efectuate a detectat o tumoră pe plămâni, iar medicii au îndemnat-o să meargă la medicul de familie pentru a-i recomanda mai multe investigaţii. Câteva luni mai târziu, a aflat că avea cancer pulmonar în stadiul 1.







"Mă gândeam că există o mulțime de alte boli cu care aș putea avea de-a face în viitor", spune ea pentru TODAY. "Cancerul pulmonar nu era nicăieri pe acea listă".







Un diagnostic neașteptat după un accident minor







După accident, Portillo și-a sunat medicul și i-a spus: "Hei, am avut un accident de mașină în weekend. Am făcut toate analizele. Niciun os rupt. Doar o leziune a țesutului gras. Dar au găsit ceva pe plămâni și mi-au spus să fac nişte investigații suplimentare".







Medicul i-a recomandat să consulte un pneumolog. La acel moment, Portillo locuia în Arizona, unde febra văii (febra californiană), o afecțiune pulmonară cauzată de o infecție fungică, este comună. Doctorul a testat-o pentru această afecțiune, dar rezultatul a fost negativ. Totuși, pneumologul nu a putut efectua o bronhoscopie pentru a examina masa mai bine, din cauza locației acesteia.







Medicul i-a recomandat o consultație la un chirurg toracic, dar i-a cerut, de asemenea, să facă un test PET și o evaluare a capacității pulmonare. Chirurgul toracic a efectuat o biopsie CT, folosind scanări CT pentru a preleva mostre de țesut, pentru a determina ce era masa apărută pe plămân. La scurt timp, Portillo a aflat diagnosticul crunt: cancer.







S-a recomandat o intervenție chirurgicală, iar eu obișnuiesc să-mi iau timp să analizez lucrurile, așa că am întrebat chirurgul: «Cât timp am să procesez asta, să mă gândesc și să decid planul de acțiune?»" povestește Portillo. "Și ea a spus: «Ia-ţi o lună. Ia-ţi două. Dar nu mai mult de trei. Nu știm cât de agresiv este acest cancer.»"







Chirurgul i-a sugerat, de asemenea, să caute o a doua opinie, dacă asta i-ar oferi mai multă liniște. Acest lucru a făcut-o pe Portillo să se simtă încrezătoare în medic, așa că a programat operația peste două săptămâni. Totuși, Portillo s-a frământat mai mult din cauza unei frustrări: cum putea să aibă cancer pulmonar tocmai ea, care nu fumase niciodată?







"Am fost șocată", spune ea. "Nu am fumat niciodată. Am respectat regulile. ... Din toate bolile, am ajuns să am cancer pulmonar."







Chirurgul i-a îndepărtat lobul inferior al plămânului stâng, singura locație unde s-a găsit cancer. Medicii au diagnosticat-o cu cancer în stadiul 1, iar intervenția chirurgicală a îndepărtat complet tumora. Portillo s-a întâlnit cu un oncolog pentru a discuta dacă avea nevoie de chimioterapie. La momentul respectiv, Portillo era îngrijorată de impactul pe care tratamentul l-ar putea avea asupra fertilității ei viitoare. Datorită diagnosticului precoce, doctorul a considerat că ar putea să sară peste tratamentul suplimentar și să fie doar monitorizată cu analize regulate.







"Mi-a spus că ar fi mai dăunător decât benefic să primesc şedinţe de chimioterapie suplimentare", spune ea.







O viaţă nouă

Înainte de diagnosticul de cancer pulmonar, Portillo se antrena pentru al treilea semimaraton. La scurt timp după operație, a început să alerge din nou și a simțit dureri.







"Am fost la oncolog și le-am spus: «Plămânul meu, mă doare foarte tare.» Iar ei mi-au spus: «Ce faci?» Și eu am zis: «M-am apucat de antrenamente pentru semimaraton,» iar ei mi-au răspuns: «Ce faci?!»" povestește ea.







Ca un compromis, medicii i-au permis să parcurgă semimaratonul în pas de mers. Portillo a avut dificultăți în a se odihni în timpul recuperării, dar a fost recunoscătoare că, la aproximativ un an după operație, a reușit să reia toate activitățile fizice, deși a fost nevoie de răbdare.







"Am început să fac drumeții, să mă întorc pe munți," spune ea. "A trebuit să învăț să am răbdare cu mine însămi."







De atunci, Portillo a terminat două maratoane complete. După operație, Portillo și-a reluat treptat activitățile fizice, iar acum, la opt ani de la diagnostic, analizele arată că a învins boala. La scurt timp după diagnostic, a început să crească gradul de conștientizare și să combată miturile despre cancerul pulmonar.







"Dr. Google mi-a spus că rata de supraviețuire la cinci ani este foarte mică, așa că nici măcar nu credeam că voi ajunge la 40 de ani. Citisem niște statistici care erau depășite.", spune ea.







Femeia a descoperit, de asemenea, că stigmatul legat de cancerul pulmonar presupune că doar fumătorii primesc acest diagnostic.







"Folosesc povestea și experiența mea pentru a schimba percepția despre cancerul pulmonar și pentru a crește gradul de conștientizare că este o boală care poate afecta pe oricine," explică Portillo. "A fost pur și simplu o întâmplare nefericită că celulele mele au devenit canceroase în plămâni.", transmite observatornews.ro