Primarul Vasile Delicoti: „Grădiniţa şi dispensarul din comuna Poarta Albă sunt aproape gata”

Proiectele din comuna Poarta Albă se află în desfăşurare, iar administraţia locală face tot posibilul să le ducă cât mai repede la bun sfârşit. Primarul din Poarta Albă, Vasile Delicoti, a declarat pentru Cuget Liber că în acest an vor fi finalizate cel puţin trei proiecte de anvergură care se află în implementare.„Mergem înainte cu toate proiectele pe care le avem. La blocul ANL am ajuns aproape de final. Acum lucrăm la acoperiş şi, în scurt timp, totul va fi gata. Cu siguranţă, proiectul va fi finalizat în acest an. Am făcut toate finisajele interioare, mai avem mici detalii de pus la punct. Apoi, locatarii se pot muta liniştiţi în acest bloc. Lucrăm în prezent la o grădiniţă şi un dispensar. La grădiniţă suntem la capitolul finisaje interioare. Este aproape finalizat şi acest proiect. La fel ca blocul ANL, şi grădiniţa va fi finalizată în acest an. Vreau să vă mai vorbesc şi despre construirea dispensarului din localitate. Este, de fapt, o reconstrucţie a vechiului dispensar. Stăm foarte bine cu timpul şi cu siguranţă ne vom încadra. Am lucrat la geamuri, la încălzirea din pardoseală şi la finisarea pereţilor. Nu în ultimul rând, trebuie să mai avem în vedere şi proiectul de asfaltare. Momentan, lucrările sunt oprite. V-am spus şi la finalul anului trecut că vremea nu ne ajută deloc. Nu vrem să continuăm acum cu asfaltarea pentru că ploua foarte des, poate fi şi lapoviţă. Dacă se întâmplă acest lucru asfaltul nu se prinde aşa cum ar trebui. Din acest motiv aşteptăm ca vremea de afară să se încălzească şi să putem finaliza şi acest proiect. În momentul de faţă, proiectul de asfaltare este finalizat în proporţie de 80 la sută”, a declarat primarul Vasile Delicoti.El a vorbit pentru cititorii Cuget Liber, şi despre reţeaua de gaze, un proiect care este finalizat în proporţie de 99 la sută.A mai rămas un singur aspect de rezolvat, şi anume branşamentele.„Proiectul care vizează reţeaua de gaze este finalizat. În momentul de faţă lucrăm doar la branşamente. Doi ani de zile a durat să facem hârtiile pentru finanţare, apoi un an a durat licitaţia şi începerea lucrărilor cu obţinere de avize, iar în 2023 am lucrat în forţă, însă nu am reuşit să terminăm într-un an de zile, fiind un proiect foarte mare. Aceste proiecte sunt destul de grele pentru că normativele pentru reţelele de gaze sunt mult mai diferite decât o reţea de apă şi trebuie să ţii cont de tot ce înseamnă utilităţi existente şi atunci se lucrează destul de greu. Partea de reţea care a fost în extraplan a fost mai simplă şi a mers foarte repede, dar partea de distribuţie din localitate a fost foarte grea. În acest proiect sunt implicate 1.800 de branşamente, însă fiecare dintre ele trebuie să aibă proiect propriu şi totul durează. Acest lucru ne-a consumat destul de mult timp. Noi şi Murfatlar suntem cele mai avansate proiecte la nivel naţional din cele 25 care există, dar nici noi nu am reuşit să finalizăm sută la sută. Aşteptăm să finalizăm acum prin creditul pe care l-am obţinut cu ajutorul unei ordonanţe dată de guvern care a înţeles că situaţia este destul de încordată”, a mai spus Vasile Delicoti.