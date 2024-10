Primăria Poarta Albă construieşte prima creşă din istoria comunei. „La anul terminăm lucrările”

Comuna Poarta Albă din judeţul Constanţa va avea oficial o creşă care va fi dată în folosinţă începând cu toamna anului viitor. Va fi prima creşă care se va construi în Poarta Albă, iar primarul Vasile Delicoti spune că lucrările, care au început deja, avansează într-un ritm alert.„Momentan lucrăm la această creşă. Am terminat demisolul şi acum se lucrează la placa de peste demisol. Este un proiect finanţat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2. Acest proiect valorează undeva la 10 milioane de lei. Ar trebui ca la anul să terminăm lucrările la creşă şi din toamna anului viitor copiii să poată să înceapă activitatea. Este prima creşă care va fi construită în Poarta Albă. Avem grădiniţă cu orar prelungit, liceu, şcoală, dar creşă nu am avut niciodată”, a declarat Vasile Delicoti.El a mai menţionat câteva proiecte pe care le are în implementare. Cel mai important este proiectul care face referire la asfaltare, dar şi proiectul prin care s-au introdus gaze în comună.„Ne ocupăm în continuare de asfaltare prin Programul Anghel Saligny. În prezent se lucrează. Vorbim de 10 kilometri de drum care va fi asfaltat. Nu s-a încheiat procesul. Momentan s-a pus piatra, s-au montat bordurile şi la una dintre străzi s-a reparat şi trotuarul în sensul în care au fost montate pavele noi. Aşteptăm să înceapă şi lucrarea la noul Cămin Cultural din Poarta Albă Nord. Cel vechi a fost demolat şi îl vom construi de la zero. Firma aşteaptă decontarea de la CNI pentru demolare şi săpătură. Trebuie să se aducă fierul necesar şi să se înceapă lucrările la fundaţie. Lucrările la blocul ANL au ajuns deja la nivelul mansardei. Vorbim despre un bloc ANL cu patru etaje. Prioritate vor avea cadrele medicale, profesorii, învăţătorii, asistenţii, medici veterinari şi aşa mai departe. După care vor avea acces şi tinerii. Cine va sta în acest bloc va plăti chirie. După ce terminăm cu proiectele importante, asfaltarea şi gazele, ne vom ocupa şi de spaţiile verzi şi de locurile de joacă. Noi avem câteva locuri de joacă dar trebuie să fie modernizate. Din păcate nu le putem face pe toate deodată pentru că ne este greu din punct de vedere financiar”, a mai spus Vasile Delicoti.Primarul a explicat pentru Cuget Liber că toate proiectele sunt şi cofinanţate cu bani de la bugetul local.„Noi suplimentăm toate proiectele şi cu finanţare de la bugetul local. Sunt anumite cheltuieli neeligibile plus cofinanţări la proiectele care sunt pe fonduri europene. Locuri de parcare nu am făcut până acum. Străzile sunt late şi majoritatea dintre oameni îşi ţin maşinile pe stradă. Este loc suficient. Ideal ar fi ca fiecare să îşi bage maşina în curte, însă nu se întâmplă acest lucru, probabil din comoditate. În Consiliul Local nu am nici un fel de probleme. În mandatul acesta am avut majoritate, iar în mandatul următor în care urmează să fim validaţi, vom avea clar două treimi majoritate. Nu contează anumiţi oameni care cred că dacă votează împotrivă rezolvă ceva. Contestatari sunt peste tot. Aşa funcţionează democraţia, însă câteodată unii oameni sunt absurzi”, a concluzionat Vasile Delicoti.