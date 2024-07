Primarul Vasile Delicoti: „Chiar dacă se vede că în comună se lucrează tot există cârcotași”

Comuna Poarta Albă continuă să se dezvolte, iar implicarea primarului Vasile Delicoti este una totală. Edilul a povestit pentru Cuget Liber că, în ciuda temperaturilor extrem de ridicate, se lucrează la asfaltarea ultimelor străzi din localitate. Din păcate pentru locuitorii din Poarta Albă, nu există sisteme de irigaţii şi astfel totul „fierbe”.„Continuăm şi în această perioadă cu asfaltarea în Poarta Albă. Acum ne ocupăm de Zona D, pe strada Gheorghe Coşbuc. Ne-am apucat şi de trotuare, am pus bordurile pentru stradă, am pus piatră şi acum începem porţiunea de trotuar ca să vedem cum iese. Va fi un pavaj frumos. Lucrăm în continuare pe toate străzile din localitate. Mai avem două străzi pe care trebuie să intrăm şi încheiem toată localitatea, mai exact Satul Vechi. Se munceşte foarte greu. Sunt 40 de grade în fiecare zi şi stăm cu mare teamă. Totul este uscat, au fost şi câteva incendii, dar asta este situaţia. Trebuie să facem faţă. Din păcate nu ne permitem acum un sistem de irigaţii. Până nu terminăm toată infrastructura, va fi foarte greu. Ne-am fi dorit şi noi să avem o cisternă, să spălăm pe joc cu mătură automată, cu tot ce trebuie, dar încă nu ne permitem. Există oameni care au culturi pe câmp şi nu există irigat. Este o singură zonă spre Poiana şi una spre Staţiunea de Cercetări Valu Traian, acolo unde există apă, în rest nu”, a declarat Vasile Delicoti.Edilul a explicat că proiectul care priveşte reţeaua de gaze este aproape finalizat, dar, la fel, din cauza căldurii, nu se pot suda ţevile, lucru care reprezintă un adevărat impediment.„Aşteptăm proiectul cu parcul fotovoltaic. Este în evaluare. Momentan ne ocupăm de reţeaua de gaze. Suntem aproape de final, cred că în două sau trei luni de zile vom fi gata cu totul. Distribuţia este 99 la sută făcută. Mai avem doar câteva branşamente şi acum lucrăm la racordul de înaltă presiune, cel din Trans Gaz. Se lucrează foarte greu. Se lucrează cu sudură la ţeava metalică şi nu poţi suda pe o astfel de vreme. Se sudează doar dimineaţa foarte de vreme. Nu poţi să lucrezi la 40 de grade în aer liber. Este inuman. Nu poţi să îî obligi pe muncitori să facă acest lucru pentru că îi omori pur şi simplu”, a mai spus Vasile Delicoti.„Mai avem cam un an de zile şi terminăm toată infrastructura în Poarta Albă”Pe de altă parte, el a declarat că este mulţumit de activitatea din Consiliul Local. Acesta spune că PNL are majoritate şi astfel toate proiectele sunt adoptate cu uşurinţă. Dar, cum „pădure fără uscăciuni” nu există, primarul ne-a povestit că în localitate are şi câţiva contestatari.„Consiliul local, aici, în Poarta Albă funcţionează foarte bine. Avem 10 consilieri PNL din 15 câţi sunt în total. Proiectele pe care le propun trec de obicei fără probleme. Nu acest lucru reprezintă problema. Important este să avem ce proiecte să accesăm. Important este să găsim axe deschise. Oamenii sunt mulţumiţi, dar există şi cârcotaşi. Sunt unii care văd că se lucrează în localitate şi mă întreabă de ce nu am mai postat nimic pe Facebook. Este incredibil. Se lucrează în faţa porţii şi mi se spune că nu am postat. Păi nu se lucrează în faţa lor? Asta este, suntem o naţiune de cârcotaşi. Noi trebuie să ne facem datoria şi trebuie să facem cât mai mult bine comunităţii. În acest nou mandat de primar voi duce toate proiectele până la capăt. Mai avem cam un an de zile şi terminăm toată infrastructura în Poarta Albă. Apoi ne va fi mai uşor să ne concentrăm pe parcuri şi pe alte chestii. Avem parcuri dar a trecut ceva timp şi peste ele şi trebuie să le reamenajăm. Populaţia în Poarta Albă este în creştere. Sunt foarte mulţi tineri. Nu avem cazuri de abandon şcolar, este totul bine din punctul acesta de vedere, a concluzionat Vasile Delicoti.