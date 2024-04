Primarul comunei Poarta Albă, Vasile Delicoti: „Am întâmpinat probleme la finanţarea proiectelor”

În prag de campanie electorală, toţi primarii comunelor din judeţul Constanţa îşi continuă proiectele pe care le-au început, ba mai mult, le şi accelerează pentru a le finaliza cât mai repede. Acest lucru se întâmplă şi în comuna Poarta Albă, acolo unde există mai multe proiecte care se apropie de final.Primarul din Poarta Albă, Vasile Delicoti, a explicat în cadrul unei emisiuni televizate la Antena 3 Constanţa, parte a trustului Cuget Liber, că a întâmpinat multe probleme în ceea ce priveşte finanţarea unor proiecte.„Cel mai greu în toţi aceşti ani a fost partea cu plăţile. Din cauza faptului că au fost aceste crize financiare şi aici mă refer la pandemie şi la război, au fost probleme în ceea ce priveşte achitarea la timp a facturilor către constructori. Lucrările au mers într-un ritm mai lent. În România, ca şi în Europa, este o mare problemă cu forţa de muncă calificată. Firmele nu mai au oameni care să fie foarte bine pregătiţi pe şantiere. Lipsa forţei de muncă se simte pe orice şantier. Graficele sunt cu greu respectate şi puţine firme duc la final un proiect aşa cum şi l-au asumat în licitaţie. Niciodată nu avem un ghid la dispoziţie şi să ai un termen exact să ştii când termini o construcţie, sau când finalizezi un proiect. Trebuie să adaptăm tot timpul studiile de fezabilitate. Aceste ghiduri sunt făcute de către autorităţile de management. Sunt destul de mulţi primari care renunţă să mai depună proiecte pe fonduri europene pentru că procedura este oarecum greoaie. Dacă finanţezi proiecte din fonduri guvernamentale este mult mai uşor şi astfel mulţi primari aleg această cale”, a declarat Vasile Delicoti.Totodată, Vasile Delicoti a vorbit şi despre proiectele legate de asfaltare, dar şi despre reţeaua de gaze naturale din comună.„Mi-aş fi dorit să fac mai mult dar este un impediment pentru faptul că suntem comună. Finanţările, de orice natură ar fi ele, sunt mult mai mici pentru comune decât pentru oraşe. Mi-aş fi dorit să fim şi noi trataţi ca oraşele dar deocamdată politica este de dezvoltare a oraşelor. Practic, dacă eşti la ţară nu poţi să depui prea multe proiecte macro. După o pauză de aproape un an de zile am reînceput proiectul de asfaltare. Timp de 11 luni am stopat acest proiect pentru că am instalat reţeaua de gaze. Abia acum am reînceput acest program. Se lucrează pe strada Pasajului, pe strada Consilierilor şi urmează şi celelalte străzi. Totul se face într-o anumită ordine. Sper ca până la finalul lunii să începem şi montarea de covor asfaltic. Am hotărât să facem front cât mai mult, să facem străzi cu borduri şi rigole şi ulterior să venim cu asfaltul. Din păcate eu m-am chinuit 12 ani să pot găsi o axă de finanţare pentru proiectul de gaze. Nu am putut să fac asta prin fonduri europene. Tot ceea ce s-a făcut s-a făcut printr-un parteneriat între primărie şi distribuitorii de gaze naturale. Comunele de genul cum este a noastră, fiind mai îndepărtată de oraş, nu prezintă interes. Am găsit această oportunitate, ne-am zbătut şi iată că am reuşit. Practic mai avem de montat doar conducta de înaltă presiune şi montarea efectivă a staţiei”, a mai spus Vasile Delicoti.