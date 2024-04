Cristian Radu: „Vom monta camere video la toate ghenele din oraș”

Primarul municipiului Mangalia, Cristian Radu, a ieşit pe teren în localitatea pe care o administrează pentru a verifica stadiul lucrărilor de asfaltare care se efectuează în această perioadă.De asemenea, edilul a anunţat că cei care nu păstrează curăţenia în municipiu, vor fi drastic sancţionaţi.„Am luat la pas mai multe străzi din oraș pentru a verifica stadiul lucrărilor pe domeniul public. Am luat măsuri dure față de firmele care fac branșamente la gaze pentru că sparg asfaltul pe străzi recent modernizate, în loc să facă subtraversări, așa cum le-a aprobat Primăria. Nu voi mai aproba niciun branșament care presupune săparea de șanțuri, atâta timp cât există soluții alternative, mult mai eficiente. Mai ales pe drumurile recent modernizate. În cartierul de case (Coloniști), am amânat începerea lucrărilor de asfaltare, pentru că mulți locuitori au săpat șanțuri să se branșeze la gaze sau alte utilități. Odată modernizată strada cu bani europeni, nu mai putem aproba săparea de șanțuri, singura variantă fiind subtraversarea. Precizez, totodată, că extinderea unei conducte de gaz se face doar la cererea unui consumator. Nu este legal ca Primăria să aducă țeava cu gaz la fiecare poartă sau apartament de bloc pentru că există risc de explozie. În urma discuțiilor cu cetățenii, am dispus să se monteze mai multe bănci, în zone special amenajate, pe domeniul public, am cerut colegilor de la Gospodărirea Urbană să urgenteze reamenajarea spațiilor verzi și să umple cu pământ casetele pentru copaci, pe străzile cu trotuare noi. Am sancționat angajații Primăriei care nu își fac treaba corespunzător, în interesul cetățenilor. În același timp, am constatat, cu mâhnire, că unii locuitori de la blocuri scuipă coji de semințe pe jos, la locurile de joacă, transformând acele spații destinate copiilor în adevărate focare de infecție. Lipsa acută de civilizație se vede și la ghenele de gunoi, unde unii aruncă pe jos, în total dispreț față de comunitate. Vom monta camere video la toate ghenele din oraș și vom începe să-i amendăm pe cei care aruncă pe jos, iar apoi arată cu degetul spre primar, că nu strânge în urma lor. Continuăm amenajarea intrărilor în blocuri a parcărilor și trotuarelor, astfel încât mașinile să nu mai blocheze traficul pietonal. Am cerut celor de la RAJA să finalizeze urgent lucrările și să înceapă aducerea carosabilului la starea inițială, peste tot unde au avut intervenții subterane. Vă rog să mă contactați pentru orice sesizare sau propunere privind domeniul public!” a transmis Cristian Radu.