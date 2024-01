Edilul Cristian Radu: „Ce se face acum, în Mangalia, se întâmplă o dată la 50 de ani”

Începând din data de 26 ianuarie, circulația traficului rutier din municipiul Mangalia, strada Ștefan cel Mare de la intersecția cu strada Mihai Viteazul (Primarie) până la intersecția cu strada Oituz (Poșta Veche) a fost oprită pentru reabilitarea sectorului de drum, în cadrul proiectului cu fonduri UE. Primarul Cristian Radu coordonează personal desfășurarea lucrărilor.„Am coordonat, personal, începerea lucrărilor de reabilitare a străzii Ștefan cel Mare, pe tronsonul cuprins între Primărie și intersecția cu str. Oituz. Am primit asigurări de la constructori că, în funcție de vreme, în2-3 săptămâni, carosabilul va fi redat traficului, la stadiul de piatră compactată. Ulterior, se va turna covor asfaltic, atunci când temperaturile pe timpul zilei vor permite acest lucru, conform legii. Cât am stat pe șantier, dar și într-o întâlnire cu vârstnicii orașului, am explicat că aceste lucrări se desfășoară conform unui grafic prestabilit, fiind parte a unor proiecte mai mari, începute cu mult timp în urmă, pe bani europeni. Vă rog și pe această cale să nu mai plecați urechea la cei care vă dezinformează că asfaltăm acum, în an electoral. După cum bine știți (și se poate dovedi cu acte și imagini), am lucrat la străzi în fiecare an, iar ceea ce se face acum, în Mangalia, se întâmplă o dată la 50 de ani. Este normal să existe și o perioadă de șantier, până schimbăm conductele de apă și refacem strada, cu tot cu terasament. În plus, trebuie să înțelegem cu toții că lucrurile nu se fac peste noapte. Nu se poate asfalta până când temperaturile exterioare nu permit astfel de activități. Cu riscul de a supăra pe unii, vom respecta procedurile legale și vom face totul ca la carte. Doar așa putem merge mai departe!”, a punctat Cristian Radu, edilul municipiului Mangalia.