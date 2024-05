Administraţia locală din Poarta Albă construiește un bloc ANL pentru tinerii din comună

Tinerii din Poarta Albă au un motiv de bucurie pentru că în localitate se construieşte un bloc ANL destinat lor.



Este o construcţie care încă nu este finalizată şi care va cuprinde nu mai puţin de 20 de apartamente, în care tinerii se pot muta în momentul în care va fi gata.





În plus, primăria se ocupă de reabilitarea Căminului Cultural, de o pistă de biciclete şi de reabilitarea unei grădiniţe.



„În acest moment, se lucrează la blocul ANL pe care îl construim în Poarta Albă. Acum se toarnă radierul. Se leagă fierul, se stabilesc stâlpii. Este vorba despre un singur bloc cu trei etaje plus o mansardă. În total, avem 20 de apartamente. Aceste apartamente sunt destinate tinerilor. În rest, în prezent, ne ocupăm de asfaltare, pentru că mai avem de lucrat. Am terminat cu reţeaua de gaze şi acum venim din urmă cu asfaltarea. Mai sunt de asfaltat în jur de 14 kilometri. Mai avem un proiect în licitaţie care priveşte reabilitarea dispensarului din localitate şi reabilitarea grădiniţei din satul Galeşul. Cred că luna viitoare vom încheia aceste două proiecte. La Poarta Albă, în cartierul Vii, s-a dat ordin de începere a lucrărilor la reabilitarea şi extinderea Căminului Cultural. Îl vom reabilita şi vom face un nou corp. În satul Galeşul ne ocupăm şi de pista de biciclete. Acolo este finalizată undeva la 60 la sută. Face legătura dintre Nazarcea şi Galeşul. Pista nu este chiar pe trotuar, este lângă, în lateralul şoselei. În Poarta Albă încă nu am făcut piste de biciclete. Nu cred că este cazul. Avem mai multe străzi interioare care sunt asfaltate şi copiii le folosesc pentru că nu este un trafic intens”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, primarul din Poarta Albă, Vasile Delicoti.





În plus, pe viitor, Poarta Albă va beneficia şi de un proiect la nivel înalt. Este vorba despre montarea unor panouri fotovoltaice care să ajute la creşterea producției de energie electrică.





Acest model a mai fost folosit şi în alte localităţi din judeţul Constanţa, un exemplu clar fiind oraşul Murfatlar.





Panourile vor fi montate undeva în afara localităţii Poarta Albă, astfel încât locuitorii să nu fie deranjaţi de folosirea lor.





„Avem şi o casă mortuară în Poarta Albă Nord pe care am reuşit să o reabilităm. Acum ne concentrăm şi pe proiectul cu panourile fotovoltaice. Proiectul este încă în evaluare şi aşteptăm să se dea ordinul de finanţare. Aceste panouri vor fi montate undeva lângă mănăstirea pe care o avem la ieşire din satul Nazarcea. Ele vor fi montate undeva pe câmp, pe un teren neproductiv”, a mai spus Vasile Delicoti.





