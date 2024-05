Stelian Ion, candidatul ADU la Primăria Constanţa, mesaj pentru adversarii politici: „Ieșiți la atac! Nu ne temem!”

Candidatul ADU pentru Primăria Constanța, Stelian Ion, a organizat, vineri, o conferință de presă în cartierul Compozitorilor.La fel ca și până acum, el a spus că a transmis o invitație la fața locului și actualului primar Vergil Chițac. Acesta nu a fost prezent fiind ocupat cu înntâlnirile pe care le are, la rândul său, cu electoratul."L am așteptat și astăzi pe Vergil Chitac dar s-a dat dispărut. Este dispărut de 4 ani de zile. Este un cartier important al Constanței. S-au mutat foarte mulți tineri aici, și-au construit case dar aici sunt foarte multe probleme. Aici, în acest cartier, vom construi doua unități de învățământ. Am propus construirea unei grădinițe. În spatele meu este un teren foarte întins iar pe strada Constantin Bobescu propunem construirea unei scoli. Este foarte important să le dam posibilitatea familiilor de aici să își ducă copiii la școală aproape de casă. Din păcate, Vergil Chițac consideră că nu este nevoie de unități de învățământ în Constanța. El așteaptă ca Ministerul Învățământului să-i transmită o astfel de solicitare. Este depășit. Va aștepta mult și bine. Nu are nicio treabă cu constănțenii”, a spus Stelian Ion.El a mai adăugat că aceste unități de învățământ se încadrează în PUZ-ul cartierului.„Puțin spre biserică este un alt teren care se pretează foarte bine a fi amenajat ca gradină publică. Îngrijită, cu mobilier urban, cu un teren de sport. Este foarte important să avem grijă de toți locuitorii Constanței pentru că toți sunt plătitori de taxe și impozite. Chitac știa că aici este o mare problemă legată de zona pietonală. Sunt străzi care nu sunt asfaltate nici acum și nu au trotuare. Nu ai cum să mergi cu căruciorul cu un copil pe aici. Vom porni aceste lucrări pentru că locuitorii acestei zone ne-au semnalat problemele. Este o chestiune care ţine de organizare. Trebuie făcut un plan, trebuie făcută cadastrarea acestor terenuri. De asemenea o mare problemă aici o reprezintă lipsa transportului în comun. Am propus în planul nostru de guvernare locală să prelungim traseul liniei 51. Nu necesită mare efort. Avem și alte planuri pentru acest cartier. Am enumerat doar câteva. Vreau să transmit un mesaj adversarilor care pun la cale niște atacuri la adresa mea. Stăm foarte bine în sondaje. Dacă până acum am fost umăr la umăr cu Vergil Chitac, acum intram în depășire. Toate manipulările lor, sondaje false aruncate pe piață, toate avertismentele pe care le primim, nu ne fac decât să tragem o singură concluzie. Îi trimitem acasă pe cei din PSD și PNL și pe Vergil Chitac. Mă aștept la atacuri venite mai ales sub centură pe presa centrală. Ieșiți cu atacurile! Nu ne temem! Mă mobilizează și mai tare disperarea voastră. Acest gropar al orașului ne sapă groapa și vrea să toarne beton deasupra. Ajunge!", a mai spus Stelian Ion.Mircea GHIŢĂ(Comandat de Partidul Uniunea Salvați România, publicat de Cuget Liber, cod mandatar financiar 21240009)