Alina Gorghiu: "România nu poate trimite extremişti în Parlamentul European"

„Cred că istoria va consemna provocarea majoră a acestui an pentru Partidul Naţional Liberal. România nu poate trimite extremişti în Parlamentul European. Avem obligaţia să-i convingem pe români că populismul este toxic pentru România, dar şi pentru Europa, că administraţiile locale au nevoie de conducere liberală pentru a dezvolta localitate cu localitate şi că România are nevoie de un preşedinte liberal începând cu sfârşitul acestui an. Astăzi, când extremismul, când populismul, când violenţa, când drogurile sunt vulnerabilităţi la nivel mondial, trebuie să avem curajul să spunem că Partidul Naţional Liberal este mereu actual, pentru că suntem partidul soluţiilor”, a afirmat Alina Gorghiu.





Ea a reamintit că printre priorităţile liberalilor s-au numărat şi se numără în continuare garantarea proprietăţii private şi justiţia egală pentru toţi.





„Suntem în an electoral şi Partidul Naţional Liberal se va dovedi din nou capabil să polarizeze toate energiile”, a mai spus Alina Gorghiu.





Liberalii au marcat, vineri, împlinirea a 149 de ani de la fondarea PNL printr-o serie de manifestări organizate la Muzeul Naţional Brătianu (Vila Florica) din oraşul Ştefăneşti, judeţul Argeş.





