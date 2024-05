Senatorul constănţean Remus Negoi, alături de sportivii olimpici. „Să fie finanţaţi cu ajutorul Loteriei Române”

Senatorul Remus Negoi, de la USR Constanța, continuă să se implice în problemele cetăţenilor şi să fie în acelaşi timp alături de colegul său de partid, deputatul Stelian Ion. Acesta admite faptul că în ultimii ani a stat de vorbă cu oamenii şi le-a ascultat problemele acestora pentru ca apoi să încerce să le rezolve.Totodată, Remus Negoi s-a interesat şi de soarta Porţii mari a Cetăţii Tomis, acolo unde a mers personal să vadă cum stau lucrurile.„În ultima perioadă mi-am desfăşurat activitatea în primul rând în circumscripţie unde am continuat dialogul cu cetăţenii şi am participat la lansarea candidaturii colegului meu, Stelian Ion la Primăria Constanţa şi a programului de guvernare pe plan local. Noi, cei de la USR, am vorbit cu oamenii în ultimii trei ani, i-am întrebat ce probleme au şi ce îşi doresc pentru oraşul lor şi pe baza acestor discuţii pe care le avem direct cu constănţenii am construit programul de guvernare pentru Constanţa.De asemenea, am mers la Poarta Mare a Cetăţii Tomis care, la iniţiativa consilierilor USR, a fost curăţată şi igienizată şi am constatat că acum spaţiul a fost lăsat în paragină de administraţia locală”, a declarat pentru Cuget Liber, Remus Negoi.Pentru cei de la USR sportul a reprezentat întotdeauna o prioritate. Cum, în ultimul timp, au apărut veşti în spaţiul public care arată că sportivii care vor participa la Jocurile Olimpice de la Paris nu ar dispune de banii necesari să efectueze deplasarea, Remus Negoi a propus o soluţie. El spune că Loteria Română ar putea să completeze bugetul sportivilor pentru ca aceştia să poată efectua deplasarea.„În Senat, am votat alături de colegii mei din USR iniţiativa pentru susţinerea financiară a echipei olimpice prin intermediul Loteriei Române, având în vedere că exista riscul ca sportivii care reprezintă România să nu aibă resursa financiară de a participa la Jocurile Olimpice. Guvernul a apelat abia în ultimul ceas la un instrument pe care l-a avut tot timpul la îndemână. Am explicat într-o intervenţie în plenul Senatului faptul că sportul în general este subfinanţat şi că iniţiativa legislativă pentru finanţarea lotului olimpic a venit foarte târziu”, a mai spus Negoi.De asemenea, senatorul constănțean a explicat ce a făcut în ultimul timp pe plan local. Una dintre cele mai importante acţiuni a fost întâlnirea cu cetăţenii municipiului Constanţa.„Pe plan local, am fost zilnic în stradă, împreună cu colegii mei din USR, şi am vorbit cu oamenii deoarece pentru noi contează ce își doresc constănțenii. Locuitorii Constanţei au dreptul să se simtă bine în orașul lor şi prin discuţiile pe care le purtăm cu oamenii aflăm cum vor să arate oraşul şi care sunt nevoile acestora care ţin de administraţia locală”, a mai spus Remus Negoi.