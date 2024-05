Consilierul județean Semiran Abdurefi, noutăţi despre proiectul trenului metropolitan Constanţa

Consilierul judeţean din Constanţa, Semiran Abdurefi, are motive de bucurie după ce un proiect de suflet de-al ei, pentru care s-a implicat, a căpătat contur.Este vorba despre implementarea trenului metropolitan în Constanţa care să ajute foarte mult în ceea ce priveşte transportul public în comun.„S-a făcut primul pas concret pentru realizarea celui mai mare proiect de infrastructură pentru transport public realizat vreodată în cadrul Consiliului Județean Constanța. A fost deschisă licitația pentru elaborarea studiului de oportunitate necesar implementării proiectului de transport public de tip tren metropolitan la nivelul județului Constanța.Acesta este unul dintre proiectele prioritare din programul de dezvoltare județeană pe care USR Constanța și l-a asumat public încă din 2020. Am candidat cu această viziune îndrăzneață, pe care mulți o considerau imposibilă, iar munca noastră a început încă din primul an de la alegeri. De atunci, am depus eforturi considerabile și constante pentru a putea fi realizată documentația necesară contractării studiului de oportunitate care va sta la baza acestui proiect de mobilitate care va transforma total modul în care ne vom deplasa în județul Constanța.În toti acesti ani, alături de colegii mei Petre Enciu și Dumitru Paris, am ales să ne concentrăm pe muncă, și nu pe vorbe: multiple ședințe de lucru cu specialiști din domeniu, cu personalul din cadrul Consiliului Județean Constanța (cărora le mulțumesc foarte mult pentru răbdare și pentru munca depusă), întâlniri cu primarii, cu conducerea regională CFR, cu conducerea Consiliului Județean și multe alte acțiuni pe care nu am ținut să punem accent mediatic. Tot acest efort a dus la punctul concret de astăzi şi anume licitația pentru contractarea acestui studiu fără de care nu se poate obține niciun ban pentru construirea rețelei de trenuri metropolitane.Acest proiect va fi realizat etapizat, acoperind judeţul Constanța pe cele 3 rute feroviare principale: Constanța – Mangalia/ 2 Mai, Constanța – Năvodari/Corbu, și Constanța Medgidia/Cernavodă, cu dezvoltarea ulterioară a noi conexiuni cu puncte importante din judeţul Constanța, cum ar fi Aeroportul Mihail Kogălniceanu.Este un proiect mare, o viziune îndrăzneață de modernizare a transportului județean din Constanța și din acest motiv nu se va face peste noapte, însă astăzi s-a deschis oficial drumul concret pentru construirea acestei viziuni”, a transmis Semiran Abdurefi.