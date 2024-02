Semiran Abdurefi, de la USR: „Am dat în judecată Primăria Mangalia”

Președinta filalei USR de la Mangalia, Semiran Abdurefi, a vorbit în cadrul unei conferințe de presă, despre problema Pădurii Comorova, cea care este supusă unor defrişări intense de foarte mulţi ani.„După cum știți, USR Mangalia și noi, împreună cu colegii din Constanța, am inițiat un proiect de inițiativă cetățenesc pentru salvarea Pădurii Comorova. Cerem Primăriei Mangalia să treacă pădurea din proprietatea privată în cea publică. Am depus proiectul dar nu am primit niciun răspuns. Motiv pentru care am mers în instanță împotriva Primăriei Mangalia. Săptămâna trecută am avut procesul pe fond. Primăria a lipsit. Eu am dovedit că am calitate procesuală pentru că eu sunt inițiatoarea acestui proiect. La al doilea punct ni s-a spus că bucata de pădure la care noi facem referire ar fi în siguranță. Este un lucru fals. Primarul recunoaște că 201 de hectare din suprafața totală din 519 hectare sunt în domeniul public. 201 sunt în domeniul privat și 116 ar fi fost înstrăinate. Primarul spune că toată pădurea este în domeniul public și că vrea să facă un parc municipal. Așa cum de 30 de ani toți primarii fac parcuri dar, de fapt, fac blocuri. S-a constatat că am primit răspunsul de la primărie cu 10 zile după ce primăria invoca faptul că eu am întârziat să merg în instanță”, a explicat Semiran Abdurefi.