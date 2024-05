Klaus Iohannis: „România nu va trimite combatanţi în Ucraina”

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, că România nu va trimite combatanţi în Ucraina.„România nu va trimite combatanţi în Ucraina, este simplă discuţia”, a precizat şeful statului.Referindu-se la cheltuielile pentru înzestrarea armatei, preşedintele a explicat că există două motive din cauza cărora lucrurile s-au complicat.„Lucrurile s-au complicat din două motive: unu, pentru că toată lumea vrea să cumpere armament în ziua de astăzi şi nu mai este atât de uşor de făcut o achiziţie. Doi: inflaţia pe care am avut-o a stricat un pic socoteala şi în această zonă. Dar, în bună măsură, deja s-a corectat această cheltuială, fiindcă la Apărare s-au cheltuit foarte mulţi bani chiar la începutul acestui an pentru chestiuni care au fost planificate a fi achiziţionate în anul trecut. Din păcate, nu avem bugetare multianuală, chit că se discută de decenii despre aşa ceva. Poate odată o să avem, fiindcă nu poţi să planifici achiziţii militare cu bugete anuale decât cu mare dificultate. Nu produce nimeni armamente sofisticate de pe o zi pe alta şi nu le are nimeni pe stoc, ele trebuie comandate, produse, livrate, plătite, chestiune care de multe ori se derulează peste mai mulţi ani”, a afirmat Klaus Iohannis.