Fără emoţii! Doi primari din judeţul Constanţa au câştigat deja alegerile din 9 iunie

Gabriela Iacobici este primar al comunei Grădina de patru mandate, mai exact de 16 ani. Dacă în trecut a mai avut contracandidați, la alegerile din 2020, nimeni nu a mai vrut să-și încerce forțele cu ea, cu atât mai mult cu cât oamenii au observat de-a lungul celorlalte mandate că ceea ce promite și realizează.





Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Grădina se ridică la 1.050 de locuitori. La ultimele alegeri, din 2020, numărul total al alegătorilor prevăzuți în listele electorale din circumscripția electorală a fost de 877. Dintre aceștia, mulți erau plecați din țară, iar alții nici nu s-au mai deranjat să se ducă la vot. Cert este că la urne s-au prezentat 515 locuitori. La final, când s-a tras linie, s-a stabilit că Gabriela Iacobici a câștigat cu 492 de voturi, 23 fiind declarate nule.





Și uite așa, au mai trecut alți patru ani. În tot acest timp, primarul în funcție a dus la bun sfârșit o sumedenie de proiecte și, la acest moment, încă mai are unele în implementare. Tocmai din acest motiv, Gabriela Iacobici şi-a anunţat oficial candidatura pentru un nou mandat. Și, la fel ca în urmă cu patru ani, nici de această dată, nimeni nu s-a încumetat să intre în competiția electorală pentru a o înfrunta pe social-democrată.





În acest context, Gabriela Iacobici a ținut să transmită un mesaj pentru toţi locuitorii comunei pe care o administrează şi să le spună acestora cât de importanţi sunt în economia faptelor pe care ea a reuşit să le pună în aplicare până în acest moment.



„Dragi locuitori ai comunei Grădina! Vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o în calitate de primar al comunei Grădina. Am fost onorată să vă slujesc în această funcție și să contribui la îmbunătățirea condițiilor de viață în comuna Grădina. În urma experienței acumulate în cele patru mandate, am decis să-mi depun candidatura pentru un nou mandat de primar al comunei Grădina. Îmi doresc să continuăm proiectele începute să dezvoltăm infrastructura, educația, cultura, sănătatea și să promovăm bunăstarea comunității noastre!”, a transmis Gabriela Iacobici.



„Îmi doresc să continuăm proiectele începute”



Comuna Vulturu, fostă Cartalu, este situată la 80 de kilometri de Constanța și are 689 de locuitori. Primarul localităţii este, încă din 2008, social-democratul Eugen Marius Berbec. La alegerile din 2020 a avut doi contracandidați pe care i-a bătut fără drept de apel!





Mai exact, numărul total al alegătorilor prevăzuți în listele electorale din circumscripția electorală a fost de 583. Dintre aceștia, 392 s-au prezentat la urne. După numărarea voturilor, Eugen Marius Berbec a obținut 354 de voturi, liberalul Petruș Dragomir a luat 20 de voturi, iar Daniel Țigău, de la PMP, a obținut doar șase voturi.





Așa se face că, la acest moment, în 2024, partidele nici nu și-au mai bătut capul să caute candidați care să-l învingă pe Berbec în lupta electorală, ceea ce-l face deja învingător!





Conștient de succesul său fără prea mare efort, primarul în funcție și-a anunțat o nouă candidatură și a a transmis un mesaj locuitorilor.





„Dragi locuitori ai comunei Vulturu, îmi doresc să vă transmit sincere mulțumiri pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o în calitate de primar al comunei Vulturu. Este o onoare să vă slujesc în această funcție și să contribui la dezvoltarea și îmbunătățirea condițiilor de viață din comuna Vulturu. În urma consultării și experienței acumulate în cadrul celor patru mandate, am decis să-mi depun candidatura pentru un nou mandat de primar al comunei Vulturu. Îmi doresc să continuăm proiectele începute, să dezvoltăm infrastructura, educația și să promovăm bunăstarea comunității noastre. Sunt dedicat și motivat să aduc îmbunătățiri semnificative și să răspund nevoilor locuitorilor noștri”, a spus Eugen Marius Berbec.





Comuna Grădina este situată în partea centrală a Dobrogei, în nordul județului Constanța, la 52 km nord de reședința acestuia, municipiul Constanța. Reînființată în 2005, comuna este alcătuită din trei localități: satul Grădina-reședința comunei, satul Cheia, aflat la sud de primul, la o depărtare de 5 km, și cătunul Casian, situat la 4 km est de Cheia.