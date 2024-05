Liberalul Gheorghe Mechenici, candidat pentru funcția de primar al comunei Costinești: ,,Localitatea trebuie să redevină o emblemă a turismului estival”

Gheorghe Mechenici este candidat la funcția de primar al comunei Costinești, din partea PNL Constanța. El este deja cunoscut de locuitori, fiind, la acest moment, viceprimar în funcție.







„Sunt viceprimar, însă cu atribuțiuni restrânse. Actualul primar nu mi-a dat mai deloc atribuțiuni. Am fost văzut ca un adversar politic, nu ca un partener de lucru. În viziunea mea, în acest mandat ar fi trebuit să ne unim forțele, să muncim împreună pentru comună și pentru comunitate. Din păcate, nu a fost așa. Cu toate acestea, m-am străduit să fiu între oameni și să îi sprijin. Am încercat să fiu vocea lor. Am toată susținerea echipei liberale constănțene, iar cu Florin Mitroi, președinte al Consiliului Județean Constanța, vom avea și noi alte oportunități.













Deja m-am gândit la amenajarea unui nou drum comunal, care să lege localitățile Tuzla, Costinești și 23 August, cu descărcare undeva la Olimp-23 August, care să ducă la Alternativa Techirghiol. Vom reuși să evităm aglomerațiile și ambuteiajele ce se formează acum pe timpul verii, pe DN 39. Pentru îmbunătățirea infrastructurii turistice va trebui o renegociere cu BTT, pentru ca spațiile verzi și aleile acestei companii de stat să treacă în administrarea primăriei. Astfel, Primăria Costinești ar putea să le modernizeze, să schimbe utilitățile, infrastructura de energie electrică, apă și canalizare, care, în prezent, sunt învechite. Pentru a susține turismul e nevoie și de investiții în infrastructură, parcări, urbanism. Costineștiul trebuie și poate să redevină o emblemă a turismului estival de pe litoralul Mării Negre, iar eu mă voi dedica acestui obiectiv “, a concluzionat Gheorghe Mechenici, candidatul PNL Constanța pentru funcția de primar al comunei Costinești.







În ceea ce priveşte prioritățile pe care le are ca viitor primar al comunei Costinești, Gheorghe Mechenici consideră că acestea vizează revitalizarea turismului, îmbunătățirea infrastructurii, extinderea serviciilor medicale și sociale, precum și revitalizarea satului Schitu. Pentru a le aborda, intenționează să colaboreze strâns cu comunitatea locală, autoritățile județene și agenții economici.







În altă ordine de idei, Gheorghe Mechenici a subliniat că experiența sa ca viceprimar și eforturile depuse pentru a aduce îmbunătățiri în comună, precum înființarea unei grădinițe cu program prelungit și sprijinirea comunității în obținerea avizelor pentru branșamente sunt câteva dintre realizările care îl recomandă pentru funcţia de primar.

În ceea ce priveşte revitalizarea turismul în Costinești, Gheorghe Mechenici propune modernizarea infrastructurii turistice, promovarea destinației la nivel național și internațional, precum și crearea de parteneriate cu agenții economici pentru dezvoltarea sectorului turistic.







Întrebat despre planurile pe care le are pentru îmbunătățirea serviciilor medicale și sociale în comună, el a spus că intenționează să înființeze un Serviciu Social și să aducă un nou medic de familie în comună pentru a răspunde mai bine nevoilor de sănătate ale locuitorilor.

Nici drumurile nu au fost uitate, astfel că Gheorghe Mechenici propune reabilitarea acestora, amenajarea trotuarelor și crearea unui nou drum comunal pentru a fluidiza traficul și a evita aglomerațiile în timpul sezonului estival.

Şi tot ca planuri de viitor, el a declarat că intenționează să creeze parteneriate solide cu autoritățile județene și agenții economici pentru modernizarea infrastructurii, îmbunătățirea condițiilor de afaceri și promovarea turismului în comună.