Marius Ștefan, candidatul PNL Constanța la funcția de primar al comunei Independența, propune proiecte clare pentru modernizarea localității

Localitatea Independența este una dintre cele mai mari comune din județul Constanța, aici conviețuind deopotrivă mai multe minorități etnice, ceea ce reprezintă o provocare pentru orice primar. Tocmai de aceea, la alegerile locale din 9 iunie 2024, pentru comuna Independența, PNL Constanța propune un profesionist care a demonstrat.

















Marius Ștefan, este convins că va reuși să schimbe imaginea localității care, în actualul mandat a stagnat.







„Acum patru ani am lasat multe proiecte importante așa cum este cel de construire a unui after school. Proiect făcut de mine de la zero. Primarul actual nu avea altceva de făcut decât să dea drumul la licitație. El și cu viceprimarul, care acum este la AUR, s-au opus. Din păcate a renunțat la finanțare. Spun din păcate nu pentru mine, ci pentru copiii comunei care aveau nevoie de asta. I-am lăsat primarului documentația pentru asfaltarea de străzi în Olteni și Movila Verde. Acesta s-a ocupat de Olteni, însă nu l-a mai interesat și satul Movila Verde. Există și proiecte care au fost duse la bun sfârșit, cum ar fi platforma comunală de depozitare a gunoiului de grajd de la Independența, precum și centrul de activități pentru comunitatea musulmană din localitatea Independența, care era gata când actualul primar a revenit în funcție. El nu a avut nimic altceva de făcut decât să urmărească lucrările și să taie panglica. Am modernizat străzile din Independența, le-am construit rigole, am făcut cișmeaua de la Fântâna Mare din centru, de unde se alimentează lumea cu apă și azi. Din păcate, actuala conducere nu este nici măcar în stare să o întrețină. De asemenea, am asfaltat drumul de la Fântâna Mare la Tufani. Acolo rămăsese o problemă pe circa 150 m, din cauza suprapunerilor de teren. Am făcut reproiectare, însă el nu a fost în stare să lărgească cei 150 de metri, pentru a rezolva această problemă. Tot în mandatul meu am realizat împrejmuirea cimitirelor din toate satele, cu excepția Tufani,” a precizat Marius Ștefan.

















,,Sunt convins că, în următorii patru ani, voi putea face mult mai multe, pentru comuna Independența, pentru fiecare sat în parte, mai ales că, Florin Mitroi, crescut în satul Tufani, va fi cu siguranță viitorul președinte al Consiliului Județean Constanța, și, am încredere că va sprijini comuna Independența pentru realizarea proiectele pe care le propun să fie duse la îndeplinire. Florin Mitroi este primarul unei comune care a înflorit în mandatele lui și știe cel mai bine cât de importante sunt promisiunile și ducerea lor la îndeplinire. Dacă în mandatul trecut am reușit să realizez lucrări de pietruire și asfaltare de drumuri, de modernizare a sistemului de iluminat public, de amenajări, reabilitări și dotări ale clădirilor de interes public din localitățile componente ale comunei, acum, prin accesarea fondurilor europene și a celor guvernamentale avem ocazia să ne dezvoltăm, așa cum multe localități din județul Constanța au făcut-o deja. În următorul mandat mă voi concentra pe:





- amenajarea drumului către cimitirul musulman din Independența.



- modernizarea iluminatului public în toate cele cinci sate. În mandatul trecut am schimbat cu leduri, însă acum este nevoie dublarea numărului de lămpi.



- reabilitare și modernizare canal scurgere ape pluviale in satele Tufani și Movila Verde;



- Modernizare prin asfaltarea unor străzi din satele: Movila Verde, Tufani, Fântâna Mare și Independența;



- Modernizare DC 30 Independența – Fântâna;



- Amenajare locuri de joacă în toate satele;



- Construire Bază sportivă/sală de sport;



- Organizarea și dotarea unui centru de tineret în comuna Independența;



- Capele mortuare;



Indiferent de sursa de finanțare, mă voi îngriji ca aceste proiecte să fie derulate în condițiile legale, nu cum încearcă actuala conducere, pe ultima suta de metri să impresioneze electoratul. Eu, împreună cu echipa mea urmărim dezvoltarea comunității, prin creșterea condițiilor de trai, beneficiarii direcți fiind locuitorii comunei Independența,” a subliniat Marius Ștefan, candidatul PNL Constanța pentru primăria comunei Independența.





Marius Ștefan a fost primar între anii 2016-2020. În mandatul său, el a reușit să implementeze o serie de proiecte extrem de importante și a lasat pe masa Primăriei documentații pentru alte proiecte ce trebuiau doar demarate. Unele au fost implementate, în timp ce altele au fost abandonate. Candidatul liberal consideră că a venit momentul ca și comuna Independența să fie condusă, din nou, de un om care are viziune și proiecte de dezvoltare ce vor aduce un plus de confort pentru locuitorii comunei.