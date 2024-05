Iată cât ne costă alegerile la Constanța! Prefectul a făcut publice costurile scrutinului din 9 iunie

Cât ne costă alegerile la Constanța?





Suma: 21 de milioane de lei sume alocate de la MAI pentru organizarea alegerilor locale și europarlamentare la Constanța. 18 milioane de lei pentru indemnizații 3 milioane de lei materialele necesare desfășurării alegerilor și diferența pentru plata indemnizațiilor și a tuturor care participă la bună desfășurare a scrutinului din 9 iunie.

Silviu Coșa: Instituția Prefectului pe parcursul procesului electoral care se află în plină derulare are o serie de atribuții, o parte din ele le-am îndeplinit conform calendarului electoral, celelalte urmează să fie îndeplinite conform aceluiași calendar electoral. Au fost de exemplu numerotate, stabilite sediile și dotările birourile electorale de circumscripție, aceste au fost și verificate de către reprezentanții Comisiei Tehnice pentru organizare alegerilor. Au fost constituite această comisie tehnică, grupul de lucru care trebuie să asigure soluționarea rapidă a tuturor problemelor care pot apărea pe parcursul procesului electoral. De asemenea, au fost primite o parte din materialele electorale, vorbim atât de ștampile cu mențiunea votat, ștampile de control, ștampile de birouri electorale de circumscripție și de la sfârșitul săptămânii trecute au fost primite și buletinele de vot pentru alegerile europarlamentare acestea sunt depozitate în sala de sport a Palatului Copiilor. Ele în momentul de față sunt împărțite pe secții de votare de către personalul tehnic auxiliar al Birourilor Electorale de Circumscripție, este vorba de angajați, fie ai Instituției Prefectului fie ai Autorității electorale permanente din Constanța, fie ai colegilor de la statistică. De asemenea, probabil mâine, cel mai sigur vineri, vor fi primite și buletinele de vot pentru alegerile locale, urmând ca si acestea sa fie împărțite pe secții de votare în vederea predării. Fluxurile de prelucrare și de circulație a buletinelor de vot și invers a informațiilor cu rezultatele votului, urmează sa fie stabilite dacă nu astazi, mâine, maxim poimâine, printr-o hotărâre a biroului electoral central, astfel încât sa știm cum se predau buletinele de vot și ulterior cum se întorc buletinele utilizate pe parcursul scrutinului electoral. Au fost trase la sorți ieri, persoane care sunt nominalizate ca președinți și locțiitori în birourile electorale ale secțiilor de votare. În momentul de față, colegii mei, personalul tehnic auxiliar, îi contactează telefonic pentru a vedea dacă aceștia au luat la cunoștință că sunt președinți, respectiv locțiitori pentru secțiile de votare. Acest proces este într-o dinamică permanentă până pe data de 8 iunie. Urmează o tragere la sorți probabil mâine seară a operatorilor de calculator din secțiile de votare, urmând ca acești operatori de calculator să fie instruiți în sala Remus Opreanu pe parcursul săptămânii viitoare de către personalul STS și al Institutului de Statistică. Pe data de 29 mai va fi instruirea președinților și locțiitorilor (sala Jean Constantin). În momentul în care se va organiza instruirea operatorilor de calculator, către aceștia vor fi predate și tabletele pe care vor lucra în ziua scrutinului, urmează astăzi și mâine ca partidele politice să își comunice reprezentanții pentru completarea biroului electoral ale secțiilor de votare. Este asigurată și paza secțiilor de votare începând cu data la care ele vor primi buletinele de vot, data de 8 iunie. În momentul de față fiind asigurată paza birourilor electorale de circumscripție, cele 71 de birouri electorale de circumscripție, de către structurile Ministrului Afacerilor Interne, Politie, Politie de Frontieră, Jandarmerie.Secțiile de votare vor fi comune pentru ambele scrutine, inclusiv personalul din cadrul lor. Buletinele de vot s-au primit, de exemplu la europarlamentare sunt 675876 de buletine de vot. Pentru alegerile locale, probabil va fi acest număr înmulțit cu 4.Colegii mei din Instituția Prefectului chiar au refuzat o primă tranșă de ștampile ale birourilor electorale de circumscripție și ele au fost refăcute a doua zi astfel încât biroul electoral de circumscripție să își poată îndeplini atribuțiile legale. În ceea ce privește celelalte ștampile care sunt depozitate și ele aici sub pază, nu au fost remarcate probleme, ele vor fi distribuite odată cu celelalte materiale electorale, adică buletinele de vot pentru europarlamentare, buletinele de vot pentru alegeri locale, ștampilele de control și ștampile cu mențiunea votat, plus autocolante vor fi distribuite.