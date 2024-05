"Nava-amiral" a balneologiei româneşti, Sanatoriul Techirghiol, la ceas aniversar

Referitor la congres, acesta aduce împreună, în anul 2024, peste 250 de experți de renume internațional și celebrează legătura profundă dintre tradiția balneară românească și inovațiile moderne în tratamentele naturiste.





Prin organizarea acestui eveniment, a precizat managerul sanatoriului, Elena Roxana Ţucmeanu se consolidează poziția României pe harta mondială a balneologiei și se demonstrează angajamentul continuu față de avansarea științei și îmbunătățirea sănătății și bunăstării la nivel global. Mai mult decât atât, aceasta este o ocazie în plus de a arăta lumii bogăția naturală și patrimoniul științific ale României, întărindu-ne, astfel, reputația de destinație de top pentru turismul de sănătate și wellness.





Celebrarea celor 125 de ani de activitate neîntreruptă la Techirghiol a început marţi, 21 mai, cu un omagiu adus tradiției și excelenței în balneologie și medicină, oferind un moment de recunoaștere a importanței Sanatoriului Balnear și de Recuperare Techirghiol în domeniul medical și terapeutic.







Specialişti străini din 13 ţări, la Congresul de Hidrologie Medicală și Climatologie



În ceea ce priveşte congresul ISMH 2024, acesta va reuni specialiști din Japonia, Turcia, Franța, Germania, Spania, Portugalia, Italia, Nigeria, Ungaria, Serbia, SUA, Cuba și Suedia, subliniind importanța cooperării internaționale extinse în hidrologia medicală și climatologie. Temele abordate sunt subiecte pe teme din domeniul balneologiei și medicinei de recuperare, ocazie cu care specialiștii au posibilitatea de a vorbi despre utilizarea factorilor terapeutici naturali, cum ar fi talasoterapia, hidroterapia/balneoterapia și inhaloterapia, împreună cu beneficiile clinice pentru o gamă largă de afecțiuni, de la boli musculoscheletale la condiții neurologice și cardiovasculare.





Un alt punct de interes va fi mecanismul de acțiune al factorilor terapeutici naturali și metodologia de investigație a acestora. De asemenea, vor fi discutate integrarea tehnologiei și inteligenței artificiale în balneologie pentru optimizarea tratamentelor și personalizarea planurilor terapeutice, precum și utilizarea realității virtuale pentru simularea mediilor terapeutice naturale.



Totodată, congresul va aborda și subiecte de actualitate precum schimbările climatice și impactul lor asupra practicilor de balneoterapie, gestionarea și economia în domeniul balnear, precum și viziuni asupra tratamentului post-Covid în balneologie.



Cum am menţionat deja, un moment deosebit se referă la lansarea unui impresionant ghid corolar monografic dedicat balneoclimatologiei, balneoterapiei, crenoterapiei și climatoterapiei. Acest ghid reprezintă o realizare majoră, aducând împreună cunoașterea acumulată și inovațiile recente în domeniu, cu un conținut calitativ și cantitativ remarcabil. Lucrarea va servi ca o resursă esențială pentru practicieni și cercetători, oferind noi perspective și metodologii avansate în tratamentele naturale.



Ultimul ghid lansat a fost scris în anul 1986



„Ghidul este o întreagă poveste. Nu s-a mai lansat niciunul din anul 1986 şi este foarte complet, complex, din punct de vedere calitativ și cantitativ și sperăm să fie un bun îndrumător pentru toți specialiștii, dar și pacienții îl pot răsfoi. A fost o muncă susţinută a aproximativ 90 de autori. Fiecare şi-a adus aportul în acest ghid, deci este o lucrare de excelenţă, după părerea mea. Avem onoarea să îl lansăm acum, după 125 de ani balneologie la Techirghiol, ceea ce înseamnă un progres în domeniul nostru, dar şi o celebrare a tradiţiei şi inovaţiei”, a precizat directorul Sanatoriului Balnear și de Recuperare Techirghiol, Elena Roxana Țucmeanu.





Totodată, managerul a subliniat importanţa aniversării instituţiei medicale pe care o conduce. „125 de ani de Techirghiol înseamnă tot atâţia ani de activitate medicală neîntreruptă şi totodată un simbol al dedicaţiei noastre către sănătate şi vindecare. Avem invitaţi din 13 ţări. Faptul că noi suntem mereu prezenţi în societăţile internaţionale de profil probabil că ne-a deschis calea şi către un schimb permanent de experienţă, care este benefic pentru întreaga balneologie, nu doar pentru Techirghiol. Despre activitatea noastră, vă pot spune că suntem consecvenţi în absolut tot ce facem, iar întreaga echipă a sanatoriului se străduieşte continuu să aducă în prim plan absolut tot ce se întâmplă nou în domeniu şi cred că aceasta este şi cheia succesului”, a declarat aceasta.





Prima zi a evenimentului a fost deschisă de prof. dr. Gelu Onose, care a precizat că, pentru el, Sanatoriul Techirghiol este „nava-amiral” a balneologiei maritime româneşti, iar „acolo au un management extraordinar, cuplat cu o ţinută academică impecabilă şi cu rezultate absolut impresionante”. În privinţa ghidului lansat, în opinia renumitului medic, acesta reprezintă o modalitate adecvată de punere la punct a ansamblului activităţii medico-balneare şi recuperatorii din ţara noastră. „Acesta este motivul pentru care am specificat încă din titlu caracterul său «corolar». În plus, lucrarea conţine date sistematice referitoare la crenoterapie. Acesta este un demers în premieră, pe care îl considerăm, de asemenea, deosebit de necesar. Sperăm ca acest ghid să fie util, prin sintezele şi distilările conceptual-metodologice pe care le conţine, atât medicilor cu specialitatea RMFB, cât şi celor de familie, aceasta având în vedere faptul că în unele zone din ţară, în care reţeaua specialităţii noastre nu are acoperire suficientă în resurse umane, demersurile şi responsabilitatea indicaţiei şi prescripţiei de trimitere la cură balneoclimatică sunt delegate celei de-a doua categorii de profesionişti menţionate”, a adăugat specialistul.





Cu această ocazie, primarul oraşului Techirghiol, Iulian Soceanu, a declarat că România este una dintre ţările balneare de forţă ale lumii, la ora actuală, aceasta deţinând aproximativ un sfert din totalul resurselor de factori fizici-chimici-sanogeni-terapeutico-recuperatori naturali: izvoare-ape, lacuri, nămoluri. „În ultimii ani, Techirghiolul s-a transformat foarte mult, prin invențiile făcute. Dăm dovadă că așa se poate să avem cea mai cochetă stațiune balneară din România”, a declarat edilul.





Prezent la eveniment, prefectul judeţului Constanţa, Silviu Coșa, a declarat cu emoţie că primele sale amintiri sunt din copilărie, când bunica sa îl dădea cu nămol, la Băile Reci. „Dincolo de aceste aspecte personale, însă, Techirghiolul este o zonă care a realizat ceva important, iar operatorii din turism îşi doresc extinderea sezonului estival dincolo de acele trei luni de vară, în care turiştii vin pe litoral. Mai mult decât atât, activităţile trebuie combinate în aşa fel încât toată lumea să fie mulţumită”, a adăugat prefectul.





În prima zi, marţi, 21 mai a fost prezent şi primarul din Slănic Moldova, Gheorghe Baciu, care participă de trei ani la acest eveniment şi care a menţionat că, în general, românii iau medicamente de la 59 de ani, iar nemții de la 71 de ani. În acest context, el este de părere că resursele terapeutice ale României pot crește starea de bine și sănătate a populației. De asemenea, în sală au mai fost prezenţi rectorul Universităţii „Ovidius”, Dan Iliescu, vicepreşedintele Organizaţiei Patronale a Turismului Balnear din România (OPTBR), Iuliana Tasie, copreședintele Congresului, Dan Blendea, Ion Victor Bruckner, fost ministru al sănătăţii, Romi Mihăilescu, preşedintele Autorităţii Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități.





În 2024, Sanatoriul Balnear și Recuperare Techirghiol împlinește 125 de ani de medicină balneară neîncetată, moment care nu putea să rămână nemarcat. Cu această ocazie, întreaga echipă, care a lucrat intens în această perioadă, pentru ca totul să iasă perfect, a planificat o serie de evenimente, cu scopul de a marca acest moment deosebit şi nu numai. Astfel, în intervalul 21-25 mai nu sunt sărbătoriţi doar cei 125 de ani care au trecut de la înfiinţarea conceptului de balneologie, ci va avea loc şi desfăşurarea ediţiei cu numărul 47 a Congresului Mondial al Societății Internaţionale de Hidrologie Medicală și Climatologie - ISMH. O surpriză pentru participanţi este şi lansarea Ghidului Corolar Monografic de BalneoClimatologie-Balneaţie, Crenoterapie şi Climatoterapie.