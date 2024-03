Siguranța în școlile din județul Constanța, în progres? Tot mai multe cazuri de violență sunt raportate și rezolvate

„Astăzi a avut loc o nouă ședință a comisiei care analizează Planul Teritorial Cadru de Acțiune pentru siguranță școlară. Constituie o satisfacție faptul că numărul incidentelor din școli semnalate, față de perioada anterioară, a crescut. Dacă, în urmă cu trei ani de zile, într-un trimestru aveam două, trei, patru incidente, în momentul de față cadrele didactice, directorii de școli au înțeles că trebuie să nu ascundă gunoiul sub preș și, vizavi de discuțiile care au avut loc astăzi, cazurile au fost rezolvate. Cazurile au fost foarte variate, de la violențe ușoare la violențe mai grave care au condus la spitalizarea copiilor, port de armă, insulte și calomnii. Vorbim, din păcate, în unele cazuri, de familii monoparentale și de familii care consumă alcool. Ce pot face școlile este doar să anunțe aceste incidente și să caute soluții pentru rezolvarea lor”, a declarat Silviu Coșa.







Comunicarea cu părinţii este importantă





Inspectorul școlar general al județului Constanța, Sorin Mihai, a punctat importanța comunicării cu părinții copiilor care au probleme de comportament. Acesta a pus accent pe consilierea elevilor și monitorizarea situației de către părinți, astfel încât să știe cum să intervină.





„Astăzi au fost foarte multe exemple de bună practică prezentate de colegii mei directori. Am aflat și noi că există provocări în mediul online care duc la rănirea gravă a elevilor. Am ținut să repet că este important ca și părinții să știe că relația cu familia este foarte importantă. Părinții trebuie să știe ce se întâmplă în școală și cum este relația copilului cu ceilalți elevi. Părinții trebuie să poată interveni cu promptitudine, să-i avem ca parteneri. Discuția a vizat modul în care întărim toate parteneriatele pe care le avem. Discutăm, pe de o parte, de felul în care ajungem să vorbim cu elevii, să-i consiliem, de felul în care reușim să-i avem aproape pe părinți și să înțeleagă eforturile care se fac în beneficiul copiilor lor. Au fost, de asemenea, discuții care au expus modalități de abordare a problematicii expuse și s-au expus modalitățile de intervenție. Nu este un demers birocratic, ci o modalitate de a înțelege fenomenul pentru a ști cum să intervenim. Promovarea unor astfel de situații în care s-a intervenit prompt și nu a existat recidivă trebuie să continue pe toate palierele”, a precizat Sorin Mihai.





Reprezentantul IPJ Constanța, Cosmin Piersic, a declarat că, în ultima perioadă, cazurile au început să fie semnalate din ce în ce mai des și că există o colaborare foarte bună între autorități.





„Salut și apreciez inițiativa domnului prefect de a invita reprezentanți ai unităților de învățământ care au înregistrat fapte penale și fapte de violență în luna februarie. Au respectat procedura, au anunțat autoritățile cu atribuții în domeniu și am reușit să obținem și reacții de la acestea, în urma activităților preventive pe care le desfășurăm și înainte de incidente, dar și după. Chiar se simte că e o colaborare foarte bună și în ultima perioadă am observat că am aflat de toate cazurile, astfel încât să le și abordăm”, a punctat Cosmin Piersic.





Un punct de vedere pozitiv vine și din partea Consiliului Județean al Elevilor, în ceea ce privește modul în care cooperează instituțiile abilitate.





„Este a treia ședință pe acest subiect la care particip de la începutul anului și pot să spun că se observă îmbunătățiri la nivelul instituțiilor și cum colaborează acestea. De asemenea, ceea ce mă bucură este și deschiderea acestor autorități. Noi susținem realizarea unui mediu cât mai sigur pentru copiii de toate vârstele, din toate ciclurile școlare. În majoritatea cazurilor, agresorii fac parte din familii disfuncționale sau monoparentale”, a specificat președintele Consiliului Județean al Elevilor, Karina Lazăr.





În urma ședinței de lucru, reprezentanții instituțiilor competente au ajuns la concluzia că situațiile de violență în școli au început să fie semnalate din ce în ce mai mult, iar autoritățile se implică în rezolvarea cazurilor. Potrivit prefectului Silviu Coșa, în ceea ce privește cazurile semnalate, acestea au fost rezolvate, fără a exista recidivă.