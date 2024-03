În premieră, IŞJ Constanța a adăugat clase pregătitoare câtorva școli de cartier

Ca o noutate absolută, pentru anul viitor, pe lângă numărul de clase solicitate, IŞJ Constanța a propus suplimentarea cu câte o clasă pregătitoare la următoarele unități de învățământ: Școala Gimnazială „Marin Sorescu” și Școala Gimnazială nr. 31 (ambele structuri ale Liceului Tehnologic „Gh. Duca”), Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, școlile gimnaziale nr. 10 „Mihail Koiciu”, nr. 17 „Ion Minulescu”, nr. 22 „I.C. Brătianu”, nr. 28 „Dan Barbilian”, nr. 14 (structură a Școlii Gimnaziale nr. 38 „Dimitrie Cantemir”), nr. 3 „Ciprian Porumbescu” și nr. 6 „Nicolae Titulescu”.





Conducerea Liceului Teoretic „Lucian Blaga” solicitase un număr de patru clase, dar a primit cinci. „În acest an școlar avem 100 de copii și într-adevăr vara trecută am avut ceva probleme cu înscrierile la clasa pregătitoare peste numărul de locuri, așa încât IŞJ Constanța ne-a propus această suplimentare, pe care am aprobat-o în consiliul de administrație al unității de învățământ”, a declarat prof. Iuliana Linea, directorul liceului. În cazul în care nu se va reuși îndeplinirea efectivelor, cadrul didactic rămas „pe dinafară” va trebui, în septembrie, să participe la alte ședințe de repartizare din cadrul calendarului mobilităților.







Număr mai mic de clase pentru… flotanți





Poate pentru prima dată după o îndelungată… „tradiție”, Școala Gimnazială Nr. 24 „Ion Jalea” va avea doar două clase pregătitoare, ceea ce ar trebui să dea de gândit multora care au dat bice să-și facă vize, dar se vor vedea nevoiți să-și ducă micii elevi prin alte unități. Asta în cazul în care iar se ajunge la depășiri de efective. Școala Gimnazială nr. 30 „Gheorghe Țițeica” va avea trei clase, la fel și Școala Gimnazială nr. 39 „Nicolae Tonitza”.





În municipiul Constanța cele mai multe locuri la clasa pregătitoare sunt la Școala Gimnazială nr. 12 „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, iar în județ la două școli gimnaziale din Năvodari – „Grigore Moisil” și George Enescu”, câte șase clase.



Reamintim că înscrierile la clasa pregătitoare sunt prevăzute să înceapă din data de 11 aprilie, prima etapă urmând să se încheie pe 29 mai 2024, odată cu afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.





Pentru anul școlar 2024-2025, IŞJ Constanța a prevăzut un număr de 287 de clase pregătitoare, respectiv 6.314 locuri la învățământ de masă tradițional, în planul de școlarizare publicat săptămâna aceasta, conform calendarului prevăzut de Ministerul Educației.