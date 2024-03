Un nou proiect de educație pentru științele oceanice la Liceul Teoretic “Ovidius”

Începând din luna aprilie a acestui an, Liceul Teoretic „Ovidius” din Constanța este beneficiarul unui grant acordat prin proiectul PROBLEU - Promoting ocean and water literacy in school communities, co-finanțat de Uniunea Europeană prin programul Horizon.Propunerea de proiect a Liceului „Ovidius” cu titlul „Blue Trails – Navigating Ocean Literacy for a Sustainable Tomorrow”, a fost selectată pentru implementare, urmând să se deruleze până în luna martie 2025. În acest răstimp, liceul își propune să aducă alături de Rețeaua Europeană a Școlilor Albastre, din care face parte de la înființarea acesteia, în anul 2020, încă trei licee și mai multe școli gimnaziale din București, Brașov și Iași.Coordonatorul proiectului, prof. Carmen Bucovală subliniază că „proiectul face parte din eforturilor noastre de a promova înțelegerea și explorarea științelor oceanice, oferind elevilor oportunitatea de a participa la sesiuni de formare, experimente și proiecte axate pe investigarea problemelor ce afectează calitatea mediului marin, precum poluarea, supraexploatarea resurselor sau schimbările climatice, care necesită acțiuni imediate și informate pentru protecție și conservare. Prin intermediul unor ateliere interactive, experimente practice și vizite de studiu, ne propunem să stimulăm curiozitatea și creativitatea elevilor și să încurajăm gândirea critică în ceea ce privește științele oceanice”.