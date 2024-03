Cariera în uniformă de polițist nu se alege din oportunism. Povestea a doi tineri agenți

Elena Șușnea, agent de poliție în cadrul Serviciului Siguranță Rutieră, susține că unul dintre cele mai frumoase lucruri la meseria de polițist este „să purtăm uniformă și să fim un exemplu pentru ceilalți tineri”.





În ceea ce privește minusurile pe care le prezintă sistemul, Cristi Todeanu, agent de poliție în cadrul Serviciului Criminalistic, susține că „acesta este în continuă dezvoltare și nu poate satisface nevoile tuturor la nivelul la care unii le au”, însă prin intrarea mai multor tineri în sistem „putem ajunge să ducem sistemul într-un punct pe care probabil nu l-a atins încă. Dar, din fericire pentru noi și pentru ceilalți, reprezentăm schimbarea”, adaugă Elena Șușnea.



Meseria de polițist, dorința copilăriei





Printre cele mai iubite meserii în rândul celor mici este cea de polițist. Astfel, la activitățile de promovare susținute de IPJ au fost prezenți și copii atrași de uniforme și de aparatura expusă.





Cu zece ani în urmă, printre acești copii fascinați de organele apărării interne se aflau și Elena Șușnea și Cristi Todeanu, care încă de mici au fost inspirați de familiile lor. „Părinții mei sunt jandarmi, iar fratele meu este pompier și cumva m-au făcut să vreau să fac parte din Poliție, prin faptul că vedeam cum lucrează ei, vedeam ce fel de activități desfășoară și m-a atras ceea ce am văzut”, a precizat Cristi Todeanu.





Elena Șușnea a spus că, pe lângă exemplele pe care le-a văzut în familia ei, a fost de mică atrasă de greutatea pe care o are uniforma în societate: „În primul rând, am fost atrasă de respectul pe care îl reprezintă uniforma pe care o purtăm în fața cetățenilor”. Deși încă din copilărie a fost încurajată de familie și de prieteni să devină polițistă, Elena a vrut să devină medic: „Dar totul s-a schimbat într-o fracțiune de secundă, printr-o verișoară care era studentă la Academia de Poliție «Alexandru Ioan Cuza». Atunci mi-a deschis o pasiune pentru această meserie și nu am mai dorit să aplic la altceva în afară de poliție”.



Cei care nu au avut posibilitatea în tinerețe se pot angaja acum în Poliție





Foarte multe persoane și-au arătat interesul pentru participarea la concursurile de angajare. Dacă la început nu erau sigure, „după ce le-am prezentat activitatea pe care o desfășurăm, au spus că doresc să fie colegii noștri în viitor, iar lucrul acesta poate doar să mă bucure”, a informat Cristi Todeanu.





Printre cei dornici de angajare au fost și persoane trecute de 30 de ani, „care poate la vârsta lor nu au avut oportunitatea sau nu li se permitea atât de repede să intre în acest sistem”, a spus Elena Șușnea, menționând și că acum este mult mai ușoară începerea unei cariere în poliție.





Persoanele care vor să devină polițiști nu sunt nevoite să urmeze studiile în cadrul academiilor de poliție. Pentru participarea la concursurile de angajare, candidații trebuie să fi promovat examenul de Bacalaureat.





Angajații care au terminat o academie și cei care vin din mediul extern au aceleași salarii. „Singura diferență este că cei care optează pentru sursă externă aleg locul unde vor să lucreze, spre deosebire de cei care aleg Școala de Agenți de Poliție, care își aleg profesia, dar nu și locul unde o vor practica, ei putând fi repartizați oriunde în țară”, a explicat Cristi Todeanu. Avantajul academiei este reprezentat de o pregătire mai bună și de certitudinea că, odată admis, studentul va fi angajat în sistem.







Promovarea continuă și în weekend





Cetățenii interesați, care nu au putut ajunge până acum să ceară informații reprezentanților IPJ Constanța, îi vor putea găsi pe aceștia și sâmbătă, 23 martie, în Portul Turistic Tomis, unde vor desfășura activități cu ocazia Zilei Poliției Române.



La acest eveniment vor fi prezenți agenți din mai multe structuri, cu aparatele din dotare, autospeciale și vor fi organizate activități pentru copii.



Mesajul polițiștilor pentru cei care doresc să li se alăture





Reprezentanții IPJ Constanța le transmit persoanelor care doresc să participe la concursurile de angajare și tinerilor care se pregătesc pentru a intra în sistem să se informeze foarte bine înainte și „să o alegeți din pasiune, să o alegeți cu sufletul, nu doar pentru oportunitățile care vi se oferă. Asta este o meserie pe care o faci de drag, de plăcere”, a transmis Elena Șușnea.



Ea a mai spus că tinerii care doresc să intre la academie sau candidații pentru posturile vacante nu trebuie să se lase descurajați dacă nu iau din prima încercare examenele: „Eu am susținut de două ori examenul la academie și de trei ori la școala de agenți până am fost admisă, deci perseverența și dorința de a practica această meserie te ajută să nu te lași doborât de absolut nimic”.





În perioada 19 – 21 martie, reprezentanții IPJ Constanța au stat la dispoziția publicului interesat, pentru a oferi informații privind angajarea, pentru a explica felul în care se folosește aparatura din dotare și felul în care operează fiecare departament, dar și pentru a-i încuraja pe tineri să îndrăznească să urmeze o carieră de polițist.