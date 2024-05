Construcţia de pe plaja Caelia din Mamaia, în atenția candidatului la Primăria Constanța, Stelian Ion

Candidatul Alianței Dreapta Unită - USR PMP Forța Dreptei Filiala Constanța la Primăria municipiului Constanța, Stelian Ion, a organizat, marți, o conferință de presă în dreptul șantierului din zona Caelia, din stațiunea Mamaia. Evenimentul a avut ca principale puncte de dezbatere subiectul construcțiilor de pe plajă și cel al strategiei de dezvoltare a Stațiunii Mamaia.„Din păcate, ceea ce se întâmplă aici este un exemplu de abuz al autorităților locale față de ceea ce ar trebui să însemne turismul românesc. Este vorba despre o plajă în care s-au investit circa 800 de milioane de euro bani europeni. Cele mai importante plaje din lume nu au construcții. În spatele meu este o construcție imensă. S-a turnat pietriș și s-au adus și alte materiale. Primarul în funcţie ne arată că asta este viziunea sa față de stațiunea Mamaia”, a spus Stelian Ion.El a mai adăugat că a primit de la Ministerul Mediului răspuns la o interpelare pe care a formulat-o. „Domnul ministru ne spune că nu se poate construi pe zona nou înnisipată sub nicio formă. Spune că se fac controale la agentul economic dar și la cei de la ABADL. Proiectul are nenumărate hibe și puncte care pot sta la baza anularii acestei autorizații de construcție. Autoritățile din România se mişcă extrem de greu. Primăria Constanța nu face nimic și aplaudă această lucrare. Nu trimite Politia Locală pentru a verifica modul în care este respectată autorizația de construire. Am efectuat măsurători cu aparate de înaltă fidelitate. Este evident din lucrarea de specialitate pe care o avem că proiectul, de la bun început, a încălcat legea. S-a depășit linia de țărm care exista înainte de înnisipare. Este o încălcare flagrantă a legii. Proiectul încalcă legea”, a mai explicat Stelian Ion.El a mai spus că atunci când o să fie primar o să facă ordine în Constanţa şi va avea grijă ca investitorii să respecte legea.„Transmit un mesaj investitorilor că îi așteptăm la Constanta. Vom face ordine în ceea ce priveşte urbanismul. Acum Constanta este sat fără câini! Când voi fi primar nu voi accepta nicio mizerie de acest gen. Am solicitat prefectului sa facă demersurile legale ca după ce primește toată documentația să înainteze în instanţă o acțiune de anulare a autorizației de construcție”, a mai spus Stelian Ion.Mircea GHIŢĂ(Comandat de Partidul Uniunea Salvaţi România, publicat de Cuget Liber, cod mandatar financiar 21240009)