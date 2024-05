Marcel Ciolacu: „România va continua să sprijine Ucraina cu toate puterile”

România va continua să sprijine Ucraina cu toate puterile, a transmis, joi, într-un mesaj video adresat participanţilor la Black Sea and Balkans Security Forum, premierul Marcel Ciolacu, care a subliniat că ţara noastră a devenit unul dintre principalii furnizori de energie pentru ţara vecină.El a adăugat că România îşi propune să fie unul dintre cei mai importanţi actori ai procesului de reconstrucţie a Ucrainei.„Din păcate, după mai bine de doi ani de la declanşarea agresiunii oribile a Rusiei, se repetă zilnic aceleaşi scene dramatice. Oameni morţi, valuri de refugiaţi ucraineni care aleg calea exilului. Populaţia rămasă acasă trăieşte pe muchie de cuţit. În faţa acestor tragedii, România are o singură variantă: să sprijine Ucraina în continuare cu toate puterile. Rămânem un cămin primitor pentru populaţia ucraineană, mai ales că vorbim în special de mame cu copii şi continuăm să ne susţinem vecinul să reziste atât militar, cât mai ales economic. Deja România a devenit unul dintre principalii furnizori de energie după ce atacurile Rusiei au avariat centralele electrice ucrainene. Suntem gata să exportăm cantităţile de energie necesare Ucrainei, aşa cum am făcut şi pentru Republica Moldova. Astfel, vom dejuca acest plan cinic al Rusiei”, a afirmat prim-ministrul.