Primarul Valentin Vrabie, la raport! "În cele două mandate ale mele Medgidia s-a dezvoltat foarte mult!"

Aşadar, printre multe alte realizări, edilul Valentin Vrabie a finalizat un proiect de reabilitare tramă stradală în Medgidia pe o suprafaţă de 16 kilometri, un proiect în valoare de 23.872.613,81 lei. Mai mult decât atât, a efectuat lucrări de reabilitare şi modernizare pe suprafaţa mai multor străzi din municipiul Medgidia.





Un alt proiect pe care Valentin Vrabie l-a finalizat este extinderea reţelei de gaze naturale. Finanţarea a venit de la bugetul local şi este în valoare de 374.090 lei.





Edilul a reuşit să achiziţioneze pentru Primăria Medgidia un teren, acolo unde s-a înfiinţat Parcul IMUM. Este unul dintre cele mai frumoase parcuri din judeţul Constanţa, iar proiectul a avut o valoare totală de 6.379,732 lei, bani proveniţi de la bugetul local.





Un alt parc care a fost reamenajat este Parcul Nord, cel din zona Intim, acolo unde, datorită administraţiei locale, copiii se pot simţi ca într-o lume de basm. Parcul deţine mai multe locuri de joacă şi chiar şi un trenuleţ cu care cei mici se pot plimba prin peisajul superb creat.



Sănătatea şi Educaţia, la loc de cinste





La capitolul „Sănătate”, Valentin Vrabie are în implementare un proiect extrem de important, care prevede creşterea eficienţei energetice a Spitalului Municipal Medgidia.





Inclusiv pe vremea pandemiei de coronavirus, edilul din Medgidia a amenajat o secţie specială în spital pentru tratarea pacienţilor care sufereau de această boală. Proiectul are o valoare totală de 23.093.285,23 lei, bani proveniţi prin Programul Operaţional Regional 2014-2020.





În ceea ce priveşte Educaţia, în Medgidia au fost reabilitate câteva grădiniţe, şcoli, licee sau creşe.





Vorbim aici despre reabilitarea şi modernizarea grădiniţei „Lucian Grigorescu”, reabilitarea grădiniţei „Piticot”, a grădiniţei „Valea Dacilor” şi a Colegiului Naţional „Kemal Ataturk”. Sunt doar câteva dintre instituţiile de învăţământ pe care administraţia locală din Medgidia nu le-a uitat.





Nu în ultimul rând sportul este un capitol foarte important pentru edilul Valentin Vrabie. Înfiinţarea Clubului Sportiv Medgidia a ajutat extrem de mult la performanţele sportivilor din oraşul de pe malul canalului. În prezent, în cadrul clubului, activează peste 1200 de sportivi, juniori şi seniori.





Totodată, s-a reabilitat Complexul Sportiv „Iftimie Ilisei”, s-au construit terenuri de sport multifuncţionale şi s-a reabilitat Baza Sportivă „Cimentul”. Acestea sunt doar câteva dintre realizările lui Valentin Vrabie în municipiul Medgidia din 2016 şi până în prezent.





La finalul evenimentului, Valentin Vrabie a avut un mesaj şi pentru jurnaliştii constănţeni.





„Vreau să mulțumesc presei pentru că timp de 16 ani m-a suportat cu toate cele ale mele. Am evoluat din mediul privat. Am învățat cu timpul ce înseamnă administrația și responsabilitatea. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine la bine, dar și când am trecut prin lucruri complicate”, a încheiat Valentin Vrabie.

„De la un buget de 53 de milioane de lei cât era în 2016, anul acesta ne închidem cu un buget de 400 de milioane de lei. Toate aceste lucruri nu ar fi putut fi realizate dacă nu aveam alături de mine o echipă extrem de puternică, echipa PNL Constanța. Mă refer la Bogdan Huțucă, Marian Crușoveanu și Septimiu Bourceanu. Ei știu că Medgidia mai are nevoie de sprijin, dar nu au încotro. Ne cunoaștem prea bine și nu vor scăpa de mine niciodată. Au făcut-o și o fac din pasiune. Au dovedit că iubesc Medgidia. Evoluția financiară din 2016 până în 2024 este onorabilă. În cele două mandate ale mele, Medgidia s-a dezvoltat foarte mult”, a declarat Valentin Vrabie.