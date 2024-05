Guvernul a adoptat ordonanţa care prevede majorări salariale de 10%

Guvernul a adoptat în şedinţa de joi Ordonanţa de Urgenţă care prevede creşteri salariale de 10% pentru anumite categorii de bugetari, dar şi decontarea ochelarilor de vedere, în limita a 500 de lei.Impactul bugetar al acestor măsuri, în anul 2024, este estimat la 1,2 miliarde lei.Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Mihai Constantin, a declarat că majorarea se va aplica în două tranşe, pentru mai multe categorii de angajaţi din administraţie. Prima tranşă, prevăzând o majorare de 5%, se va aplica începând cu luna iunie, iar a doua tranşă din septembrie.Este vorba despre angajaţii din administraţia centrală, din domeniile cultură, diplomaţie, din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi al oficiilor Registrului comerţului de pe lângă tribunale, pentru personalul din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului, a ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice, centrale şi locale, din cele aflate în coordonarea prim-ministrului, precum şi cele aflate sub controlul Parlamentului. De asemenea, creşterea se va aplica şi funcţionarilor publici şi personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului, din localităţile de până la 20.000 de locuitori.„Personalul agenţiilor judeţene, respectiv al Municipiului Bucureşti pentru Protecţia Mediului, va beneficia de salarizarea de care beneficiază Agenţia naţională pentru Protecţia Mediului. Diferenţele salariale se vor aplica tot în tranşe, în lunile iunie şi septembrie, sub principiul general al acestei ordonanţe, de echitate şi echivalare: aceeaşi muncă, aceeaşi plată”, a precizat el.