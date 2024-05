Deputatul Marian Cruşoveanu: „La Medgidia, avem unul dintre cele mai bune exemple de politică făcută altfel”

În cursul zilei de astăzi, pimarul din Medgidia, Valentin Vrabie, şi-a prezentat raportul de activitate pentru perioada 2020-2024!Alături de el s-au aflat mai mulţi liberali printre care şi deputatul constănţean Marian Cruşoveanu."De la un buget de 53 de milioane de lei cât era în 2016, anul acesta ne închidem cu un buget de 400 de milioane de lei. Toate aceste lucruri nu ar fi putut fi realizate dacă nu aveam alături de mine o echipă extrem de puternică. Echipa PNL Constanța. Mă refer la Bogdan Huțucă, Marian Crușoveanu și Septimiu Bourceanu. Ei știu că Medgidia mai are nevoie de sprijin dar nu au încotro. Ne cunoaștem prea bine și nu vor scăpa de mine niciodată. Au făcut o și o fac din pasiune. Au dovedit că iubesc Medgidia. Evoluția financiară din 2016 până în 2024 este onorabilă", a spus edilul Valentin Vrabie.La rândul său, parlamentarul constănţean Marian Cruşoveanu a avut numai cuvinte de laudă la adresa primarului cu care a spus că a colaborat foarte bine în interesul cetăţenilor din Municipiul Medgidia."Domnul primar spunea că a fost cicălitor dar așa trebuie să fie în continuare. Acum trei ani și jumătate, împreună cu Valentin Vrabie, discutam despre importanța dezvoltării Medgidiei. Și mă refer aici la infrastructura rutieră. Am pus la acel moment două proiecte pe masă. Unul face referire la o nouă descărcare de pe Autostrada A2 București Constanța, în dreptul comunei Peștera. Astfel cei care vin scapă de tot ce înseamnă trafic greu în Medgidia. Al doilea este o continuare a acestei descărcări și anume o prelungire a acestui drum către Portul Medgidia. Acest oraș are nevoie de așa ceva pentru o dezvoltare economică mai bună. La Medgidia, avem unul dintre cele mai bune exemple de politică făcută altfel. Alegerea lui Valentin Vrabie a însemnat revitalizarea orașului. Fondurile accesate pentru investiții și, mai ales, atragerea investitorilor privați confirmă faptul că acesta este un primar care a demonstrat că faptele sunt mult mai grăitoare decât vorbele.Îi mulțumesc primarului pentru buna colaborare în toate demersurile parlamentare legate de nodul rutier de la Peștera, un proiect avansat care va fi un sprijin important pentru toți investitorii din zonă!Pe 9 iunie, votați pentru Valentin Vrabie, primar la Medgidia și Florin Mitroi la Consiliul Județean, pentru a continua proiectele majore începute în fiecare localitate din județul nostru! Aceasta este șansa noastră de a menține valul schimbării și de a asigura un viitor prosper pentru toți”, a mai spus deputatul constanţean Marian Cruşoveanu.