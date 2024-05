Polițiștii vor salarii mai mari și se revoltă! "Nu vom asigura paza secțiilor de votare"

De asemenea, Vasile Zelca, președintele Biroului Executiv SNPPC, a mai amintit în comunicatul de presă despre restanțele salariale pe care Guvernul le are de achitat polițiștilor.





„Pentru conformitate, vi le reamintim, în detaliu: actualizarea în plată a normei de hrană (este neactualizată de peste 5 ani); aplicarea sporurilor / majorărilor / indemnizațiilor / primelor la cuantumul actual, în plată, al salariului de funcție / de bază / soldei; acordarea sporului pentru lucru cu informații clasificate prin raportare la salariul / solda în plată; acordarea majorării salariale pentru toate structurile care desfășoară activități privind combaterea corupției, prin raportare la salariul / solda în plată; aplicarea majorării pentru funcții de conducere / comandă la salariul / solda în plată; actualizarea compensației pentru chirie la valoarea pieței (drept neactualizat din 2009); emiterea Ordinului de ministru pentru acordarea majorării prevăzute la art. VIII din OUG nr. 26/2024”, se menţionează în comunicatul de presă.





Astfel, sindicaliștii susțin că proiectul de OUG este o dovadă de discriminare față de polițiști, dar și față de militari și cer ca situația să fie remediată prin includerea acestora între familiile ocupaționale care vor beneficia de majorarea salarială propusă, de 10%.





În comunicatul de presă al SNPPC se menționează că, dacă nu vor fi luate măsuri, polițiștii vor acționa astfel încât să bruieze buna organizare a alegerilor electorale.





„Pe această cale, vă readucem la cunoștință faptul că, în funcție de poziționarea Guvernului față de revendicările noastre, vom decide dacă este necesară declanșarea unui nou conflict de muncă, ce poate conduce inclusiv la boicotarea apropiatului scrutin electoral, dat fiind faptul că vom solicita ca polițiștii să nu asigure paza secțiilor electorale”, ameninţă sindicaliştii.







Ce măsuri iau deputații



În ziua în care SNPPC a transmis doleanţele lor, deputatul Adrian Felician Cozma a depus mai multe amendamente la proiectul de lege pentru aprobarea OUG 26/2024, prin care propune eliminarea unor inechități din Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat.





Într-un comunicat de presă transmis de deputatul Adrian Felician Cozma, acesta spune că tinerii nu mai doresc să urmeze o carieră în domeniul armatei din cauza statului român, care nu-i apreciază pe militarii activi și în rezervă.





„De aceea, am depus la Camera Deputaților mai multe amendamente pentru a corecta unele aspecte privind pensiile militare de stat. Am propus, astfel, ca pentru calculul pensiei militare de stat pentru personalul militar, polițiști și polițiștii din sistemul penitenciar în rezervă sau retragere să se utilizeze cuantumul soldei de grad/salariul gradului profesional al personalului militar, polițiști și polițiștii de penitenciare în activitate. S-au strâns deja mai mulți ani de când actualizarea drepturilor pentru militarii și polițiștii pensionați nu mai operează, deși prețurile continuă să crească și viața lor să fie mai dificilă. Au acest drept! Am convingerea că, pentru faptele și privațiunile pe care le-au avut în carieră, militarii și polițiștii merită să aibă o bătrânețe liniștită”, a transmis Adrian Felician Cozma.





Proiectul „OUG privind măsuri referitoare la salarizarea personalului din unele sectoare de activitate bugetară, precum și reglementarea unor aspecte organizatorice”, numărul 26/2024, prevede majorarea cu 10% a salariilor persoanelor plătite din fonduri publice. Totuși, proiectul exclude niște familii ocupaționale care au primit deja majorări salariale în ultimii ani, dar și categoria prezentă în Anexa VI a Legii-cadru 153/2017, respectiv personalul ce activează în Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, „deși are drepturi financiare semnificative de recuperat”, se specifică într-un comunicat de presă transmis de SNPPC.