Pensionarii militari, între mit și realitate. Ce au făcut în viață și cum sunt răsplătiți

Momentul 2010 și pensiile reduse: „M-am trezit cu pensia tăiată în proporție de 62%”



Potrivit lui Ilie Truță, cu 14 ani în urmă, se vorbea despre scăderea pensiilor cadrelor militare, dar persoanele vizate au fost asigurate că cei care au pensii de până în 3.000 de lei nu vor fi afectați, urmând să fie scăzute doar veniturile foștilor magistrați, însă „ne-am trezit în ianuarie 2010 toți cu pensiile înjumătățite. Au fost persoane care au murit de infarct când au văzut. Unul a murit când îi scria președintelui de pe vremea aceea. Un coleg de-al nostru de la București, la fel, a făcut infarct când a primit cuponul de pensie. Cum să pățești așa?”.





Despre acest episod își amintește și Valentin Cozma, comandor în rezervă și membru al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate. El este pensionar din anul 2001, după ce a lucrat 30 de ani în cadrul Armatei. Pe atunci, veniturile lui erau mulțumitoare și își permitea să plătească mai multe credite: „Când a venit ordonanța și ne-a tăiat din pensii, m-am trezit cu pensia tăiată în proporție de 62%. Îmi amintesc că a venit prima pensie tăiată de 1.600 de lei. Bineînțeles că am o fire mai puternică, pentru că am fost călit în armată, dar foarte mulți colegi nu au rezistat șocului, pentru că a fost un adevărat șoc din toate punctele de vedere, nu au rezistat și au murit, foarte mulți au murit de inimă rea, cum s-ar zice, de necaz. Eu n-am mai putut face față creditelor, le-am amânat cu o lună, cu două luni, după am început să mă împrumut. După aceea s-a anulat ordonanța și am primit și din urmă ce mi se oprise din pensie”.











Se pare că în 2010 a început o adevărată separare între civili și cadrele militare. Potrivit celor doi comandori în rezervă menționați, conducătorul țării din vremea aceea a convins poporul că veniturile militarilor erau prea mari, deoarece nu participaseră la lupte, deci nu făceau nimic, uitând de proiectele periculoase la care au muncit.





„A făcut o discriminare teribilă, atunci civilii au început să se uite urât la noi, el a spus de noi că n-am participat la războaie, la lupte, că am stat doar pe șantiere și pe Insula Mare a Brăilei la cules porumb”, a spus Valentin Cozma.



Dezinformarea continuă: „Avem mulți cu pensii sub 2.000 lei”





În prezent, lucrurile nu s-au schimbat prea mult. Chiar dacă pensiile au mai crescut, societatea civilă încă este dezinformată în ceea ce privește sumele exacte primite de cele mai multe cadre militare și mulți încă sunt de părere că veniturile lor sunt nejustificate în vreme de pace.





„Ceea ce dă media, pensiile alea enorme sunt ale magistraților militari. De zeci de mii, de nu știu cât. S-au făcut diferențele astea atât de mari, încât un general are mai puțin decât un ofițer rezervist. Este inacceptabil. Cum să trăiești cu 4.000 de lei, cât avem? Cum să trăiești la scumpirile astea? Și avem mulți cu pensii sub 2.000 de lei”, a susținut Ilie Truță.











Valentin Cozma este revoltat de opinia publică, dar și de tensiunea constantă și viitorul incert. „Deci nu ne-au oferit pic de liniște, noi aveam nevoie măcar de liniște, măcar atât să ne fi oferit Guvernul sau Armata unde am lucrat 30 de ani. Tot suntem crucificați, așa, că avem pensii speciale, că avem venituri mari, ceea ce nu este adevărat, iar acum este o stare de nemulțumire, nu avem liniște absolut deloc, suntem oameni în vârstă, marea majoritate, și nu avem nevoie de teama asta, de ce mai fac ăștia împotriva noastră, starea aceasta de nesiguranță?”.







Folositori și după pensionare. Cum ar putea ajuta rezerviștii





Potrivit președintelui Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate Constanța, Ilie Truță, utilajele geniu distruse puteau fi folosite de rezerviști în operațiuni de deszăpezire, în cazul inundațiilor sau pentru construirea autostrăzilor, în schimbul unor recompense financiare. „Pe rezerviști trebuiau și îi organizeze într-un fel de gardă națională. Ne dădeau echipament, fără pistoale, iar dacă se întâmpla ceva, ne chemau cu utilajele de la geniu să deszăpezim, să facem autostrăzi. Pe cei activi îi lăsau în treaba lor, iar nouă ne dădeau pensiile normale și ne mai dădeau ceva că lucram pe șantier”.





„Cele mai grele lucrări din țara asta au fost făcute cu Armata, cele mai grele sectoare din Canalul Dunăre-Marea Neagră au fost făcute cu prețul vieții soldaților. Transfăgărășanul, soldații, Bulevardul Victoria Socialismului și Casa Poporului, la fel”, a spus Ilie Truță, fost șef al Biroului Operații de Luptă la Brigada de Luptă Electronică din Tomis 3, actual comandor în rezervă și președinte al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate Constanța. El a mai povestit cum unul dintre membrii sindicatului, în prezent foarte bolnav, are acum o pensie foarte mică și regretă că și-a pus viața în pericol pe șantierul Casei Poporului. „Am un membru de sindicat de la Babadag care a lucrat 22 de ani în Armată și are pensie de aproximativ 680 de lei. Are 22 de ani de armată și când mă întâlnesc cu el la Babadag plânge și spune că îi pare rău că a lucrat atâția ani la Casa Poporului, în care au murit atâția oameni și acum ăștia se lăfăie acolo”.