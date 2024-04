Apărarea națională, slăbită de tehnica proastă și de salariile mici. "De ani de zile nu s-a mai investit"

El mai susține că nici tinerii nu mai sunt educați într-o notă patriotică, astfel nu mai doresc să își servească țara, adăugând că „este păcat, fiindcă a fi militar este o meserie unde adrenalina întotdeauna își face efectul. Cum te-ai urcat în tanc, trebuie să fii activat și să fii concentrat la ce faci acolo. Nu este o meserie în care stai singur și te uiți la calculator, este o meserie în care se lucrează în echipe”.





Multe persoane se tem să urmeze o carieră în domeniu militar din cauza utilajelor și a armamentului învechit, care poate provoca accidente.



Cum am distrus tehnica pentru a o cumpăra din nou



În situațiile periculoase la care militarii români trebuie să intervină, aceștia se confruntă și cu deficitul de arme și de utilaje, care au fost distruse în timp.





Conform declarațiilor lui Ilie Truță, după ce România a intrat în NATO, cei de la conducerea țării au hotărât să reducă armata bazându-se pe ajutorul alianței, însă „noi am intrat în NATO datorită efortului nostru, datorită tehnicii din anii ’60, i-am determinat să creadă că suntem profesioniști. Alianța înseamnă forța tuturor componenților. Noi ce am făcut? Am distrus armamentul. Trebuia să-l conservăm, iar în cazuri ca cele în care ne aflăm, ne foloseam de el. Acum trebuie să cumpărăm tehnică pe bani grei”. Acesta subliniază că în zona de sud – est a țării, la Marea Neagră, mai sunt brigăzi, dar nu suficiente și nu există tehnică pentru supraveghere.





„Are domnul comisar șef Zelca o vorbă bună când mergem la mitinguri: «Lipsa poliției de pe străzi duce ca străzile să fie dominate de infractori». Așa e și cu armata. Trebuie o schimbare majoră și cu apărarea, și cu societatea în general, și ne trebuie oameni cu sânge în instalație la conducerea țării. Dacă avem oameni supuși, șantajabili, corupți, niciodată nu o să avem succes”.





Totuși, în ceea ce privește războiul de la graniță, Ilie Truță este de părere că nu trebuie să ne îngrijorăm, deoarece conducătorul Rusiei, cel mai probabil, nu are de gând să atace Europa, el fiind interesat doar de regiunile Crimeea și Donbass.



Ce trebuie făcut pentru consolidarea apărării naționale



Pentru a beneficia de forțe armate puternice, este nevoie ca lipsurile din prezent să fie acoperite, prin dezvoltarea unor medii profitabile de muncă, dar și prin asigurarea resurselor și protecției militarilor.





În prezent, cadrele din Armată doresc o salarizare direct proporțională cu riscurile la care sunt supuși, bazată pe importanța serviciilor prestate: „Una este să lucrezi pământul, toată stima pentru cei care fac asta, alta e să lucrezi cu bombele pe tine, alta e să te duci și să știi că poți să mori, oricând, și pe timp de pace. Să o terminăm cu ideea asta că noi am dormit cu arma la cap”.





Potrivit lui Ilie Truță, fost șef al Biroului Operații de Luptă la Brigada de Luptă Electronică din Tomis 3, actual comandor în rezervă și președinte al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate Constanța, motivele pentru care cetățenii nu mai sunt atrași de urmarea unei cariere militare sunt lipsa investiției în acest domeniu și veniturile prea mici pentru motivarea asumării riscurilor: „Motivele sunt simple, din cauza campaniilor media în care militarii au fost categorisiți că au pensii foarte mari, lumea a început să se împartă: civilii contra noastră. Un alt motiv este că de ani de zile nu s-a mai investit în tehnică, nu s-a mai investit în personal, nu s-a investit în echiparea oamenilor ăstora, nu s-au făcut campanii de promovare a meseriilor din armată. Abia acum au început să facă, la nivel de minister, de asociații”.