Primarul Vasile Delicoti, la al cincilea mandat: Continuăm cu asfaltarea străzilor

Vasile Delicoti a câştigat un nou mandat de primar în comuna Poarta Albă, cel de-al cincilea, cu un scor zdrobitor, de peste 70% de procente.După ce a terminat cu campania electorală şi cu alegerile locale, edilul are de gând acum să se concentreze pe proiectele pe care le are deja în derulare şi pe cele pe care le va implementa.„În perioada aceasta continuăm cu asfaltarea în localitate. Mai avem şapte străzi, cam trei kilometri şi jumătate. Distribuţia de gaze în localitate este aproape gata. Mai avem vreo două străduţe. Gazele sunt şi în Poarta Albă, dar şi în satele din jur. Am acoperit întreaga zonă care ţine de noi”, a declarat Vasile Delicoti.Primarul a vorbit despre anumite impedimente pe care le-a întâmpinat în campania electorală, dar şi despre alte proiecte pe care le are în plan.„Alegerile au fost ok. Nu am avut emoţii, dar am rămas cu un gust amar după toate mizeriile pe care le-au făcut contracandidaţii mei. Au fost provocări, am fost înregistrat pe ascuns. Am câştigat lejer, i-am bătut rău. Am avut 72%. Am fost sunat de 100 de ori cred de către candidatul de la USR, după care mi-a înregistrat convorbirea telefonică. Următorii patru ani sper să fie foarte buni. Trebuie să finalizăm proiectele şi pe lângă acest aspect, mai avem foarte multe proiecte care sunt în licitaţie. Trebuie să finalizăm cu tot ceea ce înseamnă infrastructură şi apoi să trecem la partea de înfrumuseţare. Vrem să facem parcuri, vrem să modernizăm locurile de joacă. Ele există acum, dar trebuie reabilitate. Le facem o bucurie şi cetăţenilor, pentru a se putea plimba prin parc, dar în acelaşi timp şi copiilor, care pot beneficia de locuri de joacă noi. Până la finalul acestui an, trebuie să terminăm partea grea, adică asfaltarea şi reţeaua de gaze. De la anul ne vom apuca de ce v-am spus. Vrem să facem terenuri sintetice multifuncţionale pentru sport. Unul dintre ele va fi la Galeşul, altul la Poarta Albă Nord şi în Cartierul Zona B. Acolo oamenii vor putea practica tenis de câmp, fotbal, handbal şi aşa mai departe”, a transmis Vasile Delicoti.Aflându-se la cel de-al cincilea mandat ca primar, Vasile Delicoti se bucură de o popularitate foarte mare în Poarta Albă.„Se pare că oamenii mă iubesc aici. Sunt la cel de-al cincilea mandat. Cei de la USR nu au câştigat nici măcar un loc de consilier local. La fel şi cei de la AUR. Erau foarte vocali. Se credeau învingători. Niciunul dintre ei nu a venit în campanie să spună ce idee de proiect nou are. Toţi spuneau că vor continua proiectele mele. Acesta a fost discursul lor. De parcă eu nu aş fi fost în stare să mi le continui. Eu am făcut atâtea în toţi aceşti ani, am luat localitatea asta de la zero. Şi acum începusem alte proiecte. Şi ei voiau să se laude cu ce am făcut eu. M-au acuzat că am furat şi că am făcut nu ştiu ce fel de lucruri necurate. Aceleaşi minciuni care se spun peste tot. Aşa este la noi în România. Un bărbat dacă are bani îl faci hoţ şi o femeie dacă este frumoasă o faci prostituată. Asta este mentalitatea. Asta este România”, a încheiat Vasile Delicoti.